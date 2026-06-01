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美商務部罕發指引 堵Nvidia、AMD先進晶片出貨境外中企

世界日報／ 中國新聞組╱北京1日電
儘管美國持續設法限制中國科技業獲取發展AI所需半導體，過去近一年來，最尖端AI晶片仍可能透過馬來西亞等地中資AI企業子公司流入中國。此為示意圖。(路透)
儘管美國持續設法限制中國科技業獲取發展AI所需半導體，過去近一年來，最尖端AI晶片仍可能透過馬來西亞等地中資AI企業子公司流入中國。此為示意圖。(路透)

美國商務部5月31日採取行動封堵一個存在一年的潛在漏洞，該漏洞可能讓諸如Nvidia輝達(另稱英偉達)的Rubin和Blackwell處理器，以及超微(AMD)的MI350x等全球最先進晶片流向設在中國以外地區的中資企業。

路透報導，這項突如其來的指引顯示，儘管美國持續設法限制中國科技業獲取發展關鍵人工智慧（AI）能力所需半導體，過去近一年來，最尖端AI晶片仍可能透過馬來西亞等地中資AI企業子公司流入中國。

這項新指引已經於5月31日公布在商務部網站上。

在總統川普政府敞開這扇大門的一年間已經出口多少這類晶片暫不得而知。一名熟悉供應鏈的半導體產業人士估計，數量恐達數十萬顆。

商務部在罕見於周末發布的指引中表示，將對總部設在中國的相關實體執行先進晶片許可證的要求，即使其位在中國境外。

商務部、輝達和超微都沒有立即回應置評請求。

這一疏漏源於商務部去年5月宣布，將不執行前總統拜登政府卸任前訂立的AI晶片出口管制規定。相關規定將各個國家分級管制，讓先進運算能力留在美國及其盟國，同時設法以更多方式阻止中國取得這些技術。

科技專家、前美國國務院官員麥蓋爾（Chris McGuire）在社群媒體發文指出：「這是一個極大問題。」他表示，這個疏漏讓中國企業的海外子公司得以在未申請執照情況下採購輝達Blackwell晶片。

他指出：「中國企業一直在採購這些晶片，很有可能大規模採購。」

不過，新指引並未要求資料中心停止使用這些晶片，或對諸如伺服器等高階運算設備中斷相關服務。

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