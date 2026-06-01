香港部分券商怕觸碰北京紅線 暫停陸客開戶

據報導，香港一些銀行及券商因為擔心觸碰北京劃定的紅線，已暫停為中國大陸投資者開設帳戶。

5月22日，中國證券監督管理委員會突然宣布懲罰Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司，指它們在大陸境內非法經營證券業務。

信報今天在報導中指出，差不多在同一時間，香港金融管理局致函銀行，要求它們為大陸投資者開設及管理投資帳戶時，必須實施額外措施，以應對監管要求。

金管局為銀行提出的額外措施，包括：進行開戶核查及關閉使用可疑或偽造文件所開立的投資帳戶、關閉零結餘不動投資帳戶，以及大陸投資者開設新帳戶時需取得其書面聲明，確認所有用於支持投資活動及相關結算資金，均來自中國大陸以外的合法來源等。

報導透露，工銀亞洲銀行已發出內部通知，暫停為大陸投資者開設新投資帳戶；滙豐銀行仍然允許大陸投資者開戶，但需經網上渠道，並作書面聲明。

該報在另一則報導中表示，在中證監採取上述舉動後，雖然香港證監會表明本地券商仍可以為大陸投資者（以大陸身分證明文件開戶者）開設新投資帳戶，但是似乎尚未完全消除業界對監管紅線的疑慮。

報導表示，在過去一週，有券商收緊了大陸客來港開戶的門檻，部分券商甚至暫停為大陸投資者開戶。

報導引述香港證券及期貨專業總會會長陳志華說，現時券商對中證監的新政策有不同解讀，也因此採取了不同應對措施，包括完全不接受大陸客開戶，但他呼籲業界切勿「過分解讀」，把底線設得比規定還高，影響自身業務。

對於中證監懲罰富途等3家券商，信報早前刊登專家文章表示，長遠而言，中證監此舉象徵大陸當局日益認真看待境內居民在境外的違規投資行為，因此予以嚴厲打擊，尤其是要防範外匯流失。

文章表示，大陸居民仍可透過合法管道「港股通」買賣境外股票，但這既不能直接投資美股市場，而且受到「閉環」限制，股民即使透過「港股通」成功獲利，最終也只能兌回人民幣在境內使用，無法藉此「走資」。