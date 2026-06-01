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從投行看大陸／社保繳納最新變化分析

經濟日報／ 劉士龍（富拉凱投資銀行會計師）

隨著社保繳納劃歸稅務部門及金稅四期的落實，社保繳納灰色地帶逐漸消失。

對製造業的台商來說，實務中因為各種原因，很少100％完全足額為員工繳納社保，不是以法定最低工資作為繳納基準，就是按當地主管機關可以接受的標準繳納社保，但自2026年起，企業須以員工2025年的月平均工資收入為依據，作為申報社保繳費基數，可以說是一項不小的變化。

所謂社保夯實率，是指企業實際繳納社會保險費的基數總額，占應申報社會保險基數總額的比例，近期大陸多地稅務機關向社保夯實率較低的企業發出通知，要求全面自查或補繳社保金。

一、社保基數的組成

社會保險繳費工資總額是指企業在一定時期內直接支付給本企業全部員工的勞動報酬總額，由計時工資、計件工資、獎金、加班加點工資、特殊情況下支付的工資、津貼和補貼等組成。繳費工資的組成按《關於工資總額組成的規定》(統計局令(1990]1號)和《關於規範社會保險費繳費基數有關問題的通知》(勞社險中心函[2006]60號)等規定執行。

可以不列入社保基數的工資項目包括：

 （1）生活困難補助、探親路費、計劃生育補貼、防暑降溫費、獨生子女費、獨生子女補貼等福利費用。

（2）為保護安全健康發放的工作服、清涼飲料等勞保支出。

（3）勞動合同解除時，一次性支付給員工的經濟補償金、醫療補助費等。

（4）合理的出差補貼、誤餐補助等。

（5）支付給參加企業勞動的在校學生的補貼。

（6）有關離休、退休、退職人員待遇的各項支出。

凡是大陸統計局有關文件未明確規定不作為工資收入統計的項目，均應作為社保基數。在職員工繳費工資以員工本人上一年度月平均工資進行申報；企業新入職員工應以起薪當月（按勞動合同建立的起始月份確定）的工資收入作為本人當年度繳費工資。若員工繳費工資低於當地社保下限（一般為平均工資60％），則以下限為基數；高於上限（一般為平均工資300％），則以上限為基數。

二、未按時足額繳納社保的風險

隨著社保劃歸稅務部門全責徵收，過去地方徵管寬鬆、標準不一的局面已被改變。依託金稅四期系統，稅務機關實現了監管閉環，稽查口徑趨於統一。一旦社保基數、個稅申報薪資、帳面薪資之間存在偏差或邏輯衝突，稅務機關將向企業發出稅收風險提示。

三、未足額繳納社保的風險

隨著人社、稅務、銀行等系統資料的互聯互通，以往行業內默認的灰色規避社保手段已失去操作空間。例如通過拆分發票報銷、公私帳戶雙線發薪、多家公司發薪、拆分福利等方式少繳社保，均屬於違規操作，可能使原本小事的社保問題升級為嚴重的涉稅風險。

本次社保夯實行動，大陸所有地區統一要求社保基數必須做實，實務中企業可結合實際情況，與稅務機關協商，分幾年逐步將社保夯實率調整至100％，還好本次行動僅要求自2026年起開始調整，暫時未對以往年度進行追溯。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)

大陸

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