寧德鈉電池 今年量產

中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱近日在「2026裝備強國論壇」上表示，寧德時代今年將有一系列鈉離子電池產品進入規模化量產。

據悉，寧德時代2025年正式發布鈉離子動力電池，並於同年9月初通過新國標認證，成為全球首款通過新國標認證的鈉離子電池。截至2025年，寧德時代在鈉電池研發上已累計投入近人民幣百億元。

寧德時代董事長曾毓群曾預計，鈉離子電池未來將替代30%~40%的現有電池市占。

寧德時代鈉離子電池擁有175Wh/kg的行業最高能量密度，混動純電續航超200公里，純電續航超500公里，支持5C超快充，擁有10,000次的循環壽命。

值得注意的是，吳凱在該場合同時透露寧德時代下一步將聚焦鋰空氣電池研發，鋰空氣電池是一種用鋰作為負極，以空氣中的氧氣作為正極反應物的電池，其理論能量密度為現有鋰電池的五至十倍，將是下一代電池技術競爭焦點。