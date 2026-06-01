陸詞元工廠 資本追捧熱點

中國電信寧夏分公司日前宣布啓動「Token工廠」生成能力服務採購項目，意味著Token首次被定義為可量化、可拆分、可批量採購的通用商品。Token工廠已成為資本和產業界追捧熱點，許多企業正加速規劃並落地新的工廠。

中國經營報報導，中國電信寧夏分公司Token工廠生成能力服務採購項目，得標候選名單中，既有傳統的IT服務商，也有地方國資大數據集團，以及新興算力科技企業。

據悉，智能算力作為Token工廠的底座，大陸已占據全球14.5%的市占，位居全球第二。有分析指出，Token工廠正被多重紅利加持，比如十五五期間，大陸人工智慧相關產業將走向人民幣10兆規模、大陸國產Token價格遠低於海外價格，此外國產晶片替代化亦在加速推進。

中金公司測算，在自建算力的情景下，Token工廠的理論毛利率可達到60%水平。而目前Token工廠也已成為全球大模型當下主流的商業模式，海外龍頭模型廠商的業務毛利率也已達到40%至50%。