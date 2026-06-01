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部分個股年內翻倍漲…獲利未同步兌現 A股「估值裂口」放大波動

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但科技公司減持亦同步升溫。大陸A股示意圖。 中新社
大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但科技公司減持亦同步升溫。大陸A股示意圖。 中新社

大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但科技公司減持亦同步升溫。陸媒指出，在部分個股年內翻倍上漲、但盈利尚未同步兌現背景下，市場出現「估值裂口」，創投退出、大股東資金需求及正常資本循環疊加之下，減持集中出現，並放大市場波動。

中國經營報指出，據Wind數據顯示，截至5月27日收盤，萬得半導體指數近一個月上漲32.65%，萬得算力指數上漲18.54%，中信人工智慧指數上漲15.43%。

在此背景下，多家A股科技公司集中披露減持計畫。報導統計，5月26日晚兆易創新公告減持；5月22日晚間，中微公司、瀾起科技、翱捷科技、長芯博創、灿勤科技、晶升股份及廣立微等七家半導體企業同步披露減持，合計上限約人民幣127億元；5月以來A股發布減持公告公司已超過80家。

從主體看，減持多集中於股東、控股股東及高管等，理由包括「資金需求」、「經營管理需要」及「資產安排」。部分個股年內漲幅顯著，其中兆易創新上漲140%，瀾起科技上漲125%，中微公司上漲66%。

南開大學金融學教授田利輝指出，本輪減持潮本質是產業資本與市場估值的再平衡，部分公司股價漲幅已明顯高於盈利增速，形成「估值裂口」，使創投與產業資本在高位進入退出周期。

他認為，這是市場對估值合理性的修正機制。他還進一步指，減持會透過增加供給與影響預期兩條路徑放大短期波動，但在流動性與產業景氣支撐下，板塊仍維持上行趨勢。不同類型減持所釋放信號亦需區分解讀。

在交易方式上，多家公司採用詢價轉讓。瀾起科技公告顯示，其股東計畫透過詢價減持1%股權。濟安研究院研究員萬力指出，詢價轉讓主要面向機構投資者，對二級市場衝擊較小，逐漸使科技股減持由公開市場交易轉向機構間籌碼再配置。

半導體 中信 大陸

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