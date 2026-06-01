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陸Token商模邁進爆發式成長 小摩：未來五年消耗量複合年增率衝330%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸詞元（Token）經濟正進入爆發式成長期，核心驅動力是AI從「訓練時代」全面轉向「推理時代」。圖取材自新京報／東方IC
大陸詞元（Token）經濟正進入爆發式成長期，核心驅動力是AI從「訓練時代」全面轉向「推理時代」。圖取材自新京報／東方IC

大陸詞元（Token）經濟正進入爆發式成長期，核心驅動力是AI從「訓練時代」全面轉向「推理時代」。圍繞Token已形成模型生產、算力供給、分發交易的完整產業鏈，聚合平台、分銷服務等商業模式快速成熟。

據大陸國家數據局官方公開資料，大陸日均Token消耗量從2024年初的1,000億，飆升至2026年3月的‌140兆，兩年增長超過千倍。

摩根大通預測，2026年至2030年大陸Token消耗量年複合增長率將高達330%，五年增長約400倍。大陸Token供給能力的底層增值鏈為：電力→算力→大模型→Token→智能體（AI Agent）應用，每個環節都在發生真實的價值增值。

近期，中國移動、中國聯通與中國電信三大電信營運商已陸續推出詞元套餐，從人民幣幾元到幾十元不等，對應百萬級到千萬級的詞元使用量。按一個詞元能生成1-2個漢字，一次與大模型的問答消耗約2,000個詞元計算，600萬詞元的套餐大約能完成3,000次問答。

央視財經報導，多家電信營運商表示詞元套餐推出一段時間以來，個人用戶數量正在快速增長。中國銀河證券認為，當前電信營運商正全面轉向「算力經營」，成功將自身從傳統的通路商轉型為智能算力服務的核心組織者。

而「Token工廠」會是詞元經濟最核心的環節，同濟大學經濟與管理學院教授王洪偉指出，透過統一調度，按需生產，充分盤活現有算力資源；優刻得新興事業部副總經理劉華則稱，「Token工廠」是AI時代的新生產單元，投入電力、GPU的算力、網路以及大模型，透過推理服務持續產生詞元，再把詞元轉化成可計量、可交付的AI能力。

大陸國內「AI+」政策正推動AI在產業端全面滲透，為Token消耗量增長提供支撐。而技術躍遷改變需求增長邏輯‌，AI從「問答式」溝通向「智能體（AI Agent）」執行躍遷，智能體可自主完成多步驟任務，企業規模化布局智能體後，Token消耗將呈現幾何式增長。

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