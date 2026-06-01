陸經濟活動擴張 動能有限…上月製造業PMI回落到50

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為50，較前月回落0.3個百分點，位於景氣榮枯線（50）臨界點，與市場預期一致。非製造業PMI回升至50.1，綜合PMI產出指數升至50.5，顯示經濟活動維持擴張但動能有限。

構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數51.2，比前月下降0.3，仍高於臨界點，表明製造業生產活動保持擴張；新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。其中，新訂單指數為49.9，比前月下降0.7，表明製造業市場需求景氣水準有所回落。

此外，4月新出口訂單指數回升1.2至50.3，為近23個月之後重回擴張區間，而5月則回落1.7至48.6，外需回落幅度更為明顯。

分析指出，大陸內需走弱、成本上升及外需分化等因素仍壓抑景氣，製造業呈現「產需兩端雙雙走弱」，整體維持低位震盪格局。

從行業看，醫藥、鐵路船舶航空航太設備、電腦通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53，相關行業產需兩端較為活躍；石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品、非金屬礦物製品等行業兩個指數持續低於臨界點，供需兩端仍顯不足。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，高頻數據顯示，受內需偏弱及國際油價上漲帶動成本增加影響，汽車、化工等行業開工率出現回落。目前製造業主要支撐仍來自出口動能，受全球AI投資帶動，晶片及電子元件出口維持增長，同時新能源汽車等高技術產品出口亦持續擴張。不過，內需偏弱及房地產市場調整，對整體製造業形成拖累。

展望下階段走勢，王青表示，隨中東局勢對全球經濟拖累效應逐步顯現，6月外需走弱可能浮現，大陸房地產市場調整亦將延續。此外，國際原油價格大幅上漲後，在市場有效需求不足背景下，部分製造業企業已放緩生產節奏，這些因素都可能使製造業景氣在6月進一步承壓。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰則指出，目前看美伊衝突有進一步緩和跡象，若荷莫茲海峽能恢復通行，將對製造業活動帶來明顯提振。他並表示，服務業短期將受到高油價影響，特別是航空運輸，但往後看，生產性服務業仍是推動服務業占比提升的重要驅動力。