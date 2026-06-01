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中保科登國際電腦展舞台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中保科董事長林建涵表示，集團近年持續推動科技安全服務升級，並以「F4 AI四箭」作為AI應用布局的重要成長引擎。中保科／提供
中保科董事長林建涵表示，集團近年持續推動科技安全服務升級，並以「F4 AI四箭」作為AI應用布局的重要成長引擎。中保科／提供

AI安防機器人正成為智慧城市下一波安全基礎建設，中保科（9917）6月2日將登上COMPUTEX 2026國際電腦展舞台，展現從科技系統保全邁向AI智慧城市整合平台的轉型成果。

法人評估，中保科以「F4 AI四箭」布局公共安全、高齡照護、企業資安與智慧停車，四大領域皆屬長期剛性需求，若能持續複製既有服務模式，將有助推升經常性收入與智慧城市業務占比，成為市場關注的新成長曲線。

中保科技集團本次參展以「AI安防機器人運用於智慧城市場域」為核心主軸，聚焦AI、機器人、無人機與安防系統整合應用，完整呈現戶外巡檢、室內自主巡航、跨樓層物流，以及無人機空中巡防等多元場景。隨著城市治理、園區管理、商辦維運、社區安全與高風險場域需求升高，安全服務已不再只是人力巡邏或固定監控，而是走向24小時自主巡航、即時預警與主動應變。

本次展出另一亮點，是中保科獨家邀請韓國重量級機器人廠商Neubility於展區亮相，並搭配中保科安防系統，展演AI戶外巡檢機器人Neubi Shield+。該機器人將示範自主巡航巡檢、即時影像偵測與異常事件通報三大功能，未來可望應用於園區、社區、商辦、倉儲與公共場域，協助管理者降低人力負擔，提升異常事件處理效率。

中保科董事長林建涵表示，集團近年持續推動科技安全服務升級，並以「F4 AI四箭」作為AI應用布局的重要成長引擎，打造具持續性收入模式的AI智慧服務平台。第一個「F」為Flood Prevention + Fire Safety，聚焦防災與防火，透過消防監控、防災預警與智慧城市應用，協助政府與企業提前掌握淹水、火災等風險；第二個「F」為Follow-Care，鎖定高齡照護與防摔服務，結合感測器、緊急按鈕與守護中心，強化獨居長者安全監測，目前服務逾3.4萬名獨居長者，持續擴大長照科技應用場景。

第三個「F」為Fake-Proof，代表資安與防詐業務，協助企業強化資安防護、設備驗證與風險管理；第四個「F」為Find Parking Space，聚焦智慧停車服務。

中保科 智慧城市 機器人

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