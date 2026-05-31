失業者競相投入 深圳網約車市場呈飽和官方籲冷靜

中國失業率高漲，開網路預約計程車（網約車）成為失業者的主要替代選擇之一。但名列中國4大一線城市的深圳市官方近日表示，4月間深圳平均每輛網約車只能接到13.01筆叫車訂單，市場整體已達飽和狀態，想在深圳投入網約車行業的民眾應「理性決策」。

深圳新聞網今天報導，截至2026年4月底，全深圳領有營業登記證的網約車共達14.2萬輛，而網約車駕駛員更達39.5萬人。

然而，根據深圳市交通運輸局日前發布的今年4月份「網約車行業運營動態與風險」內容顯示，當月深圳平均每輛網約車只能接到13.01筆叫車訂單，市場整體已達飽和狀態。

深圳市交通運輸局因此表示，想在深圳投入網約車行業的民眾，應該先「充分調研，理性決策」，並警惕6大風險。首先就是部分網約車平台採用「上班/保底（保證最低收入）模式」代收款項，若平台經營不善將導致駕駛權益受損。

此外，有些平台或租車業者喊出的「月入過萬」、「無證不罰」、「免押金」、「高回報」等虛假宣傳伎倆，也值得有意在深圳投入網約車行業者注意。

中國由於經濟表現疲軟，眾多失業民眾競相投入網約車、餐飲外送等工作時間彈性的職位，但這些行業的市場近年來已漸趨飽和。

其中，中國部分二、三線城市便已對網約車行業發布市場飽和的警告。至於同為一線城市的上海，也一度暫停受理網約車車輛營運能力核查業務。