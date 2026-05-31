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陸手術機器人第一股要來了？ 睿觸機器人衝刺IPO

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上海睿觸機器人近日正加速衝刺資本市場，試圖挑戰「手術機器人第一股」地位。不過從其最新招股書來看，儘管核心產品已進入商業化階段，公司仍處收入尚未放量、持續虧損與現金流承壓的早期發展階段。圖／取自微博
上海睿觸機器人近日正加速衝刺資本市場，試圖挑戰「手術機器人第一股」地位。不過從其最新招股書來看，儘管核心產品已進入商業化階段，公司仍處收入尚未放量、持續虧損與現金流承壓的早期發展階段。圖／取自微博

大陸機器人產業加速崛起，其中手術機器人賽道也受到資本市場關注。上海睿觸機器人近日正加速衝刺資本市場，試圖挑戰「手術機器人第一股」地位。不過從其最新招股書來看，儘管核心產品已進入商業化階段，公司仍處收入尚未放量、持續虧損與現金流承壓的早期發展階段。

澎湃新聞指，上海睿觸機器人股份有限公司-B已向港交所遞交主機板上市申請，獨家保薦機構為光大證券國際。公司聚焦經皮穿刺手術機器人，核心產品RC120已完成商業化落地。灼識諮詢資料顯示，按2024年試用裝機量計，RC120在中國相關市場排名第二。

從產品進展看，RC120於2022年1月啟動臨床試驗，2023年2月完成，2024年取得第三類醫療器械註冊證並實現商業化銷售。但目前僅「成人肺部穿刺手術導航定位」一項適應症獲批，另一項「成人腹部實體器官穿刺」仍處臨床評價階段，其餘產品多處臨床前研發。

儘管產品已落地，公司收入尚未形成規模。招股書顯示，2023年至2025年上半年，睿觸機器人僅於2023年因技術支援服務錄得人民幣15.6萬元（下同）收入，2024年及2025年上半年收入為零。同期間銷售及分銷開支由292萬元增至2024年528萬元，2025年上半年為376萬元，費用持續高於收入。

財務方面，公司持續虧損壓力未解。2023年及2024年分別虧損3421萬元及3700萬元，2025年上半年虧損1812萬元。研發開支則分別為2386萬元、1890萬元及905萬元。公司指出，仍處商業化早期階段。另，流動資產淨值由2023年3,925萬元降至2024年1,257萬元，2025年上半年轉為流動負債淨額285萬元；現金及等價物同步下降至1540萬元。同期負債升至2,232萬元，資產負債率由約13%升至約73.5%。

經營現金流仍未轉正，2023年及2024年分別淨流出2879.7萬元及2645.1萬元，2025年上半年續為淨流出，尚未形成自我造血能力。截至2025年10月31日，公司現金及等價物為7,130萬元。董事認為現有資源於上市完成後可支持未來至少12個月營運需求。

公開資料顯示，睿觸機器人於2019年成立是家專注經皮穿刺手術機器人研發、生產及商業化的醫療科技創新企業。創辦人劉劍現年47歲，主導睿觸機器人的戰略規劃與產品開發。他曾任西門子醫療器械及聯影醫療相關職務，並擁有南昌大學工學學士、南京理工大學碩士學位，現於上海交通大學攻讀博士課程。

IPO前，劉劍及其一致行動人合共持股約59.93%，為控股股東。目前，睿觸機器人已完成從研發到註冊上市的關鍵一步，但商業化初期的收入放量尚未兌現，虧損與現金流壓力仍持續存在。

機器人 上海 資本市場

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