AI需求推升記憶體晶片價格急漲 大陸廠商海外採購升溫

在AI伺服器需求推動下，全球記憶體晶片市場供需失衡，價格大幅上漲。陸媒報導，部分規格較去年同期最高暴漲近1,000%。在供應緊張與價格上行帶動下，海外代理商與系統集成商加速採購，大陸記憶體產品出口明顯升溫，並出現主動上門洽談與億元級大單頻現的情況，帶動整體出口與物流需求同步成長。

快科技指出，2026年第一季全球記憶體晶片市場持續緊張，部分規格現貨價格較去年同期暴漲近1000%。DRAM合約價季增90%至95%，NAND Flash季增55%至60%，部分現貨規格年內漲幅近10倍。報導稱，在供需錯配與價格上行背景下，海外代理商與系統集成商積極尋求合作，大陸國產記憶體晶片憑藉性價比與穩定供貨優勢，帶動訂單增加。

據大陸海關數據，第一季大陸積體電路出口724.7億美元，年增77.5%；其中記憶體出口459.9億美元，年增174.2%，占積體電路出口總額63.3%。

在出口放量的同時，市場端也出現明顯變化。多家深圳記憶體出口企業反映，當前市場已轉為「賣方市場」，海外客戶主動上門洽談合作，訂單量明顯提升，第一季出口額普遍增至去年同期約三倍。物流數據亦顯示，記憶體相關訂單量明顯增加，單筆貨值超億元的大單達五至六單。

央視財經亦指出，供應鏈端亦同步升溫。物流業者指出，記憶體相關訂單量顯著增加，整體貨運需求年增約20%，其中內存出口訂單翻倍成長，單筆貨值超過億元的訂單明顯增加，已成常態性出現。

深圳南冠物流有限公司副總經理陳家和表示，今年以來，公司處理的單筆高價值記憶體出口訂單約有五至六單，貨值均在億元人民幣以上。

在產業層面，業界人士指出，本輪記憶體出口成長同時受到周期性與結構性因素影響，包括AI伺服器需求擴張、單機存儲用量提升，以及海外原廠產能向AI相關產品傾斜，導致通用存儲供給收縮。

深圳市電子商會副秘書長謝明表示，與去年同期相比，記憶體價格漲幅達近十倍甚至十幾倍，價格上升帶動出口金額增長。同時，大陸國產品牌與海外品牌存在價差，具備一定價格競爭力。

在需求擴張背景下，部分企業亦加快產能調整。有廠商表示，工廠規模已由3000平方米擴展至8000平方米，並計畫新增產線，月產能預計提升50%至150%，同時加強針對不同應用場景的產品開發。業內人士認為，在AI驅動的市場週期下，記憶體產業鏈正同步出現產能擴張與技術投入調整，供需緊張局面仍在持續影響出口與價格走勢。