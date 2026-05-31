快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求推升記憶體晶片價格急漲 大陸廠商海外採購升溫

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
快科技指出，部分規格較去年同期最高暴漲近1000%。在供應緊張與價格上行帶動下，海外代理商與系統集成商加速採購，大陸存儲產品出口明顯升溫，並出現主動上門洽談與億元級大單頻現的情況。圖／取自快科技
快科技指出，部分規格較去年同期最高暴漲近1000%。在供應緊張與價格上行帶動下，海外代理商與系統集成商加速採購，大陸存儲產品出口明顯升溫，並出現主動上門洽談與億元級大單頻現的情況。圖／取自快科技

在AI伺服器需求推動下，全球記憶體晶片市場供需失衡，價格大幅上漲。陸媒報導，部分規格較去年同期最高暴漲近1,000%。在供應緊張與價格上行帶動下，海外代理商與系統集成商加速採購，大陸記憶體產品出口明顯升溫，並出現主動上門洽談與億元級大單頻現的情況，帶動整體出口與物流需求同步成長。

快科技指出，2026年第一季全球記憶體晶片市場持續緊張，部分規格現貨價格較去年同期暴漲近1000%。DRAM合約價季增90%至95%，NAND Flash季增55%至60%，部分現貨規格年內漲幅近10倍。報導稱，在供需錯配與價格上行背景下，海外代理商與系統集成商積極尋求合作，大陸國產記憶體晶片憑藉性價比與穩定供貨優勢，帶動訂單增加。

據大陸海關數據，第一季大陸積體電路出口724.7億美元，年增77.5%；其中記憶體出口459.9億美元，年增174.2%，占積體電路出口總額63.3%。

在出口放量的同時，市場端也出現明顯變化。多家深圳記憶體出口企業反映，當前市場已轉為「賣方市場」，海外客戶主動上門洽談合作，訂單量明顯提升，第一季出口額普遍增至去年同期約三倍。物流數據亦顯示，記憶體相關訂單量明顯增加，單筆貨值超億元的大單達五至六單。

央視財經亦指出，供應鏈端亦同步升溫。物流業者指出，記憶體相關訂單量顯著增加，整體貨運需求年增約20%，其中內存出口訂單翻倍成長，單筆貨值超過億元的訂單明顯增加，已成常態性出現。

深圳南冠物流有限公司副總經理陳家和表示，今年以來，公司處理的單筆高價值記憶體出口訂單約有五至六單，貨值均在億元人民幣以上。

在產業層面，業界人士指出，本輪記憶體出口成長同時受到周期性與結構性因素影響，包括AI伺服器需求擴張、單機存儲用量提升，以及海外原廠產能向AI相關產品傾斜，導致通用存儲供給收縮。

深圳市電子商會副秘書長謝明表示，與去年同期相比，記憶體價格漲幅達近十倍甚至十幾倍，價格上升帶動出口金額增長。同時，大陸國產品牌與海外品牌存在價差，具備一定價格競爭力。

在需求擴張背景下，部分企業亦加快產能調整。有廠商表示，工廠規模已由3000平方米擴展至8000平方米，並計畫新增產線，月產能預計提升50%至150%，同時加強針對不同應用場景的產品開發。業內人士認為，在AI驅動的市場週期下，記憶體產業鏈正同步出現產能擴張與技術投入調整，供需緊張局面仍在持續影響出口與價格走勢。

晶片 大陸

延伸閱讀

陸「記憶體三小龍」之一 江波龍申請港交所掛牌

財測看出端倪 惠普仍在應對記憶體漲價挑戰

美光擴產DDR4！股民擔心「記憶體循環」重演賠錢歷史

A股科技股集中減持升溫 半導體類股現「減持共振」

相關新聞

AI需求推升記憶體晶片價格急漲 大陸廠商海外採購升溫

在AI伺服器需求推動下，全球記憶體晶片市場供需失衡，價格大幅上漲。陸媒報導，部分規格較去年同期最高暴漲近1,000%。在供應緊張與價格上行帶動下，海外代理商與系統集成商加速採購，大陸記憶體產品出口明顯升溫，並出現主動上門洽談與億元級大單頻現的情況，帶動整體出口與物流需求同步成長。

A股科技股集中減持升溫 半導體類股現「減持共振」

大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但A股科技公司減持亦同步升溫。陸媒報導指出，在大陸股市部分個股年內翻倍上漲、但盈利尚未同步兌現背景下，市場出現「估值裂口」，創投退出、股東資金需求及正常資本循環疊加，使減持在高估值區間集中出現，短期增加供給壓力並放大市場波動。

陸手術機器人第一股要來了？ 睿觸機器人衝刺IPO

大陸機器人產業加速崛起，其中手術機器人賽道也受到資本市場關注。上海睿觸機器人近日正加速衝刺資本市場，試圖挑戰「手術機器人第一股」地位。不過從其最新招股書來看，儘管核心產品已進入商業化階段，公司仍處收入尚未放量、持續虧損與現金流承壓的早期發展階段。

神22返回地球／空間站一實驗 探索人類太空繁衍可能性

神舟22號載人太空船29日晚順利返回地球，並帶回23項科學實驗樣品，這是世界首次在太空開展人類「人工胚胎」實驗，為什麼要將「人工胚胎」實驗送上太空？專家表示，這是為研究重力是否影響早期胚胎發育。

港澳遊艇北上灣區9城市自由行 免擔保

港府與內地商討推展遊艇自由行，國務院發布批覆，同意即日起對進入粵港澳大灣區內地九個城市並僅限在九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。

FSD功能誤導涉詐欺？中國車主集體提告特斯拉

針對特斯拉中國此前宣稱其FSD是「完全自動駕駛能力」，中國北京市大興區人民法院29日就一起集體訴訟案一審開庭，10名中國車主以虛假宣傳、消費欺詐為由提告特斯拉中國，索賠金額合計人民幣395萬餘元(約58.7萬美元)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。