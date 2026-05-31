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A股科技股集中減持升溫 半導體類股現「減持共振」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國經營報指出，大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但A股科技公司減持同步升溫，市場在高估值與資本退出之間拉鋸。圖為上海外灘。（中新社）
中國經營報指出，大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但A股科技公司減持同步升溫，市場在高估值與資本退出之間拉鋸。圖為上海外灘。（中新社）

大陸半導體與AI概念股近期持續走強，但A股科技公司減持亦同步升溫。陸媒報導指出，在大陸股市部分個股年內翻倍上漲、但盈利尚未同步兌現背景下，市場出現「估值裂口」，創投退出、股東資金需求及正常資本循環疊加，使減持在高估值區間集中出現，短期增加供給壓力並放大市場波動。

中國經營報指出，據Wind數據顯示，截至5月27日收盤，萬得半導體指數近一個月上漲32.65%，萬得算力指數上漲18.54%，中信人工智慧指數上漲15.43%。

在此背景下，多家A股科技公司集中披露減持計畫。報導統計，5月26日晚兆易創新公告減持；5月22日晚間，中微公司、瀾起科技、翱捷科技、長芯博創、灿勤科技、晶升股份及廣立微等7家半導體企業同步披露減持，合計上限約127億元；5月以來A股發布減持公告公司已超80家。

從主體看，減持多集中於股東、控股股東及高管等，理由包括「資金需求」「經營管理需要」及「資產安排」。部分個股年內漲幅顯著，其中兆易創新上漲140.34%，瀾起科技上漲125.38%，中微公司上漲66.86%。

個案方面，兆易創新控股股東5月中旬合計減持約1.39%股權；中微公司股東巽鑫投資亦在5月披露減持計畫，並於前期已完成部分減持。公司董監高亦因股權激勵及繳稅需求計畫減持。

對於市場關注，翱捷科技表示，第一大股東阿里網路屬財務投資人，減持不影響經營，但可能對市場情緒產生短期影響，公司已建議其放緩節奏並優化方式。

南開大學金融學教授田利輝指出，本輪減持潮本質是產業資本與市場估值的再平衡，部分公司股價漲幅已明顯高於盈利增速，形成「估值裂口」，使創投與產業資本在高位進入退出周期，同時疊加大股東因經營與資金安排產生的合規減持需求，最終在同一估值水平形成「減持共振」。

他認為，這是市場對估值合理性的修正機制。他還進一步指，減持會透過增加供給與影響預期兩條路徑放大短期波動，但在流動性與產業景氣支撐下，板塊仍維持上行趨勢。不同類型減持所釋放的信號亦需區分解讀。

在交易方式上，多家公司採用詢價轉讓。瀾起科技公告顯示，其股東計畫透過詢價方式減持1%股權。濟安研究院研究員萬力指出，詢價轉讓主要面向機構投資者，對二級市場衝擊較小，也逐漸使科技股減持由公開市場交易轉向機構間籌碼再配置。

半導體 中信 大陸

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