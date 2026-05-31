河南大巴、曳引機拚出海 靠完整供應鏈、客製化服務取勝

從世足賽期間的接駁巴士，到農田裡穿梭的曳引機，大陸河南的製造業不再只依靠低價競爭，而是憑藉完整供應鏈、客製化服務與在地化布局，加速走向全球。

在鄭州的「宇通客車」工廠裡，產線上一輛輛組裝中的大巴，外觀被噴上外國文字的塗裝，這些車輛準備銷往全球。截至目前，宇通海外累計出口約13萬輛，全球占有率超10%，遠銷100多個國家和地區。

公司海外營銷品牌經理閆幸宇透露，今年6月即將登場的美加墨世界盃足球賽期間，宇通的客車也將在墨西哥城阿茲特克體育場到市中心的主要幹線上提供接駁服務，緩解球賽期間的人流壓力。

這是宇通再度參與世界盃的接駁服務。2022年卡達世界盃期間，卡達曾向宇通購買1500輛客車，其中888輛為新能源電動客車，負責接載球迷與官員、媒體往返球場。

目前，宇通在墨西哥已累計銷售近2000台車，首都墨西哥城已有超過700台的純電公車投入運營。

宇通得以在國際上成為主流供應商，和大陸品牌更具「性價比」的普遍印象並不全然相關。閆幸宇指出，宇通的品牌屬於中高端定位，售價偏高，因此其產品品質、全鏈條的供應鏈體系以及售後服務，才是勝出關鍵。

最實際的例子是，在宇通生產園區裡有一座占地6萬平方公尺的橢圓環形整車試驗場，一輛輛大客車在車道上高速運行、呼嘯而過。每輛客車出廠前都必須在此地進行2個小時、8道關卡的整車測試，以確保車輛的安全性與穩定性。

公司高端產品交付質量主管蔣濤指出，客車要通過的八大場景驗證包括高環測試道、爬坡路等，其中的高環測試道最大坡度達40.3度，遠高於大陸國家標準的要求。

但車輛出口海外，就須面對近年各國加大圍堵大陸車企與關稅壓力。閆幸宇指出，宇通透過全球佈局，在包括卡達、衣索比亞、哈薩克等地共有十餘家本地化工廠，藉此滿足各地的法規限制。

在河南洛陽，有另一家製造農用車輛「拖拉機」（曳引機）的公司「一拖集團」，也是靠著掌握全產業鏈，在海外市場攻城掠地。

目前，外銷約占其全產量的五分之一，主要銷往泛俄語區、南美、東南亞與非洲市場，在大陸官方「一帶一路」後，包括在哈薩克、巴西、阿根廷等地的出口增量明顯提升。

談及出口競爭優勢，一拖集團副總經理趙傳揚強調，「靈活應變」是贏得市場的訣竅，「很多國外的品牌，讓他改點東西是很難的，但我們可以訂製化（客製化）」。

一拖集團目前有許多適用於全球不同作業模式的產品，例如可在東歐、南美大平原操作的大型機具，也有體型小但輸出功率高的機具，能應用在中亞、南美的山地、丘陵種植經濟作物，或適用於東南亞水田，機具特點是離地間隙高、防水性能好。

除此之外，一拖還能提供更加實惠的售價，而這依靠的是對於垂直產業鏈的控制。趙傳揚指出，從100%完全自製的發動機（引擎），再到底盤、齒輪、駕駛室等核心部件全部自製，只有通用件如螺栓、螺母、輪胎是外採，不僅可以保證品質，也能壓低成本。

走進一拖的生產車間，U字型產線上仍部署大量人力，但號稱每三分鐘可下線一台曳引機。趙傳揚表示，曳引機的需求量並沒有乘用車那麼大，走得是小批量、訂製化生產，這已是目前「最經濟」的生產模式。但展望未來，公司正引進智慧製造，有一條最快明年完工的新生產線，將大幅提升自動化程度。

宇通的客車要通過的八大場景驗證包括高環測試道、爬坡路等，其中的高環測試道最大坡度達40.3度，遠高於大陸國家標準的要求。記者陳宥菘／攝影

大陸「一拖集團」的生產車間裡，U字型產線上仍部署大量人力，但號稱每三分鐘可下線一台曳引機。記者陳宥菘／攝影