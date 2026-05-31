神22返回地球／空間站一實驗 探索人類太空繁衍可能性

神舟22號載人太空船29日晚順利返回地球，並帶回23項科學實驗樣品，這是世界首次在太空開展人類「人工胚胎」實驗，為什麼要將「人工胚胎」實驗送上太空？專家表示，這是為研究重力是否影響早期胚胎發育。

香港媒體報導，「人工胚胎」空間科學實驗項目負責人于樂謙此前介紹，由於真正的人類胚胎非常寶貴，很難大規模用於研究，所以實驗採用「人工胚胎」。此次進入中國空間站的「人工胚胎」實驗樣本有兩種模型，分別模擬胚胎早期發育的兩個關鍵階段，涵蓋從著床到器官雛形初現的完整窗口期。

「人工胚胎」所涵蓋的時期，大概相當於人類受精之後第14天到21天，這個階段在早期發育過程中是非常重要的一個窗口，在短短的幾天裡，所有器官的前體形成了人類體軸，即哪邊是頭、哪邊是尾，也是在這個時間確定的，因此如果在這個階段發生任何的干擾或異常，都會對成體造成極大的影響。

隨著技術的發展，人類未來很可能在外太空定居或者長期駐留。人類的胚胎，或者是在地球上的生命，在此前的億萬年繁衍過程中已適應了重力的環境，沒有重力，對於早期胚胎發育會不會有影響？人類該怎麼避免重力的影響？空間站就提供了地球上無法複製的真實空間輻射以及微重力環境。

在空間站，「人工胚胎」在航天員的守護下，完成了五天的發育過程。每天，預先設計好的自動化系統都會為它們更換新鮮的培養液；作為對照，科研團隊在地面同步開展了完全相同的實驗。回到地面後，科學家將進行天地對比分析，通過對比太空環境與地面環境下「人工胚胎」的發育差異，可以研究空間環境對人類胚胎重要發育事件的影響。

●人工胚胎

人類人工胚胎，是科學家利用胚胎幹細胞，在體外培養出的具有胚胎早期形態和功能特徵的三維結構，與真實人類早期胚胎高度相似。

其並非由精子和卵子結合而來，不具備發育成為個體的能力，但是它具有自然胚胎的分化潛能，能模擬胚胎譜系分化過程，可作為模型用於人類早期發育研究。

(資料來源：大公報)