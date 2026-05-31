產需走弱 陸5月製造業PMI跌至景氣榮枯臨界點

大陸國家統計局今（31）日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）報50.0，較上月回落0.3個百分點，位於景氣榮枯線（50）臨界點，與市場預期一致。非製造業PMI回升至50.1，綜合PMI產出指數升至50.5%，顯示經濟活動維持擴張但動能有限。分析指出，大陸內需走弱、成本上升及外需分化等因素仍壓抑景氣，製造業呈現「產需兩端雙雙走弱」，整體維持低位震盪格局。

據大陸統計局網站消息，5月製造業PMI錄得50.0。分項數據顯示，製造業生產指數為51.2，新訂單指數為49.9，新出口訂單指數則回落至48.6。

另，製造業生產活動仍維持擴張，但市場需求有所放緩。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.5和51.9，雖較上月回落，但仍連續五個月位於擴張區間。數據還顯示，5月非製造業PMI為50.1，其中服務業商務活動指數為50.3，建築業則仍處收縮區間。

大陸統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，大陸5月製造業PMI為50.0，企業生產經營狀況總體保持穩定。生產指數為51.2，高於臨界點，製造業企業生產活動繼續保持擴張；新訂單指數為49.9，市場需求有所放緩。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.5和51.9，均比上月回落3.2個百分點，仍處於近期較高水平，且兩個指數均連續五個月位於擴張區間，製造業市場價格總體水平繼續上升。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，高頻數據顯示，受內需偏弱及國際油價上漲帶動成本增加影響，汽車、化工等行業開工率出現回落。目前製造業主要支撐仍來自出口動能，受全球AI投資帶動，晶片及電子元件出口維持增長，同時新能源汽車等高技術產品出口亦持續擴張。不過，內需偏弱及房地產市場調整，對整體製造業形成拖累。

展望下階段走勢，王青表示，隨中東局勢對全球經濟拖累效應逐步顯現，6月外需走弱可能浮現，大陸房地產市場調整亦將延續。國際原油價格大幅上漲後，在市場有效需求不足背景下，部分製造業企業已放緩生產節奏，這些因素都可能使製造業景氣在6月進一步承壓。

他認為，短期內製造業PMI走勢將主要取決於三個因素：一是中東局勢走向，二是中國出口韌性，三是國內房地產市場走勢及各項穩增長政策推出的節奏與力度。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰則指出，目前看美伊衝突有進一步緩和跡象，若霍爾木茲海峽能恢復通行，將對製造業活動帶來明顯提振。他並表示，服務業短期將受到高油價影響，特別是航空運輸，但往後看，生產性服務業仍是推動服務業占比提升的重要驅動力。