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中國5月製造業PMI為50.0 符合市場預期
中國官方今天發布數據顯示，中國5月製造業PMI為50.0，位於臨界點，符合市場預期。
中國國家統計局今天發布的最新數據顯示，中國5月製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，比上月下降0.3個百分點。
數據顯示，中國5月非製造業商務活動指數為50.1，比上月上升0.7個百分點。5月綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升0.4個百分點。
中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據表示，5月份製造業PMI為50.0，代表企業生產經營狀況總體保持穩定。生產指數為51.2，高於臨界點，製造業企業生產活動繼續保持擴張；新訂單指數為49.9，市場需求有所放緩。
霍麗慧指出，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.5和51.9，均比上月回落3.2個百分點，仍處於近期較高水平，且2個指數均連續5個月位於擴張區間，製造業市場價格總體水平繼續上升。
霍麗慧也說，5月份綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升0.4個百分點，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張。
PMI數值高於50，表示經濟活動或行業景氣狀況處於擴張狀態，低於50則代表經濟活動或行業景氣狀況處於收縮狀態。
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