中國5月製造業PMI為50.0 符合市場預期

近年來，中國大陸東部沿海地區的文旅模式屢屢刷新，如杭州西湖、南京夫子廟等景區常年免門票費，卻靠著精細化的周邊商圈、沉浸式內容與夜經濟賺得盆滿缽滿。然而，將目光投向中國大陸中西部，卻是另一番截然不同的冰冷景象。 大陸中西部曾試圖複製東部的文旅神話，但許多景區往往「出道即巔峰，隔年變荒草」，為什麼大陸東部可以免門票靠內容，中西部卻抄不會作業，本篇文章告訴你，兩者背後隱藏著什麼結構性的差異？

2026-05-31 09:00