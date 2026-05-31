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歐盟擬強化對華貿易管制 陸官媒：中方反制不是口頭警告

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
央視旗下新媒體《玉淵譚天》近日發文表示，歐盟若執意推動「產能過剩工具」，「中方必將反制」，奉陪到底。（路透）
央視旗下新媒體《玉淵譚天》近日發文表示，歐盟若執意推動「產能過剩工具」，「中方必將反制」，奉陪到底。（路透）

歐盟執委會近日召開會議，討論強化對關鍵產業的保護措施，並評估透過進口配額與關稅等工具，調整對大陸的經貿政策。央視旗下新媒體《玉淵譚天》近日對此指，歐盟若執意推動「產能過剩工具」，「中方的反制不是口頭警告」。

《玉淵譚天》29日發文指，歐委會29日召開會議，探討對華經貿政策調整。就在會議開始前幾天，幾個歐盟成員國提交提案，試圖推動「韌性工具」，也就是所謂「產能過剩工具」，雖歐盟未曾明言，但新工具設計對中國有著極強的針對性。

文章指出，歐盟部分官員主張以預設配額取代傳統反傾銷、反補貼調查機制，超出即加徵關稅。文章批評，此舉可能使歐盟以「產能過剩」為由，對相關產業進行系統性限制，任何在歐盟市占率高、有競爭力的產業都可能成為目標，這種邏輯套用的概念漏洞百出。

文章稱，歐盟執委會早在2023年即開始炒作「中國產能過剩論」。今年來，包括「產能過剩工具」、網路安全法修訂草案及《產業加速法》（陸稱「工業加速器法案」）等政策，顯示保護主義正逐步納入對華經貿政策體系。

文章指出，20多年來，歐洲工業競爭力持續下滑，能源成本上升被視為主要因素，工業電價與天然氣價格長期高於美國，形成結構性壓力。

文章並稱，在成本壓力下，歐洲部分產業出現收縮。歐洲化學工業理事會數據顯示，2022年至2025年間，多次出現化工產能關停與就業受影響情況，建築與鋁業等行業亦持續承壓。這一壓力最終匯聚到貿易表現，即貿易逆差擴大。

文章指，「不是中國產業『進攻』了歐洲，而是歐洲自己陷入了困境」。歐盟外交關係委員會報告認為，需透過強硬對抗手段提升談判主動性，並加速轉向貿易保護主義。「歐盟的貿易保護主義轉向，本質上是歐洲工業長期衰退與既得利益集團遊說合謀的結果」。

文章提到，《強化歐盟經濟安全》等文件提出，歐盟需更積極運用政策工具，並在必要時承擔相應經濟代價。《產業加速法》等法案則被認為在提供產業支持的同時，對外資設下限制。面對困境，歐盟沒有選擇「刮骨療毒」，而是用層層壁壘來避免改革，這背後站著的既是用「強硬敘事」累積政治資本的政客，也是擔心被綠色轉型淘汰的傳統工業巨頭。保住市場佔有率、守住既得利益，才是這場戲的真正劇本。

文章強調，「中方的反制不是口頭警告。」中方可以對歐方有關做法發起反歧視調查、產供鏈安全調查。大陸商務部已明確表態，一旦國家利益和企業權益受到損害，中方將堅決反制。若歐盟執意推動所謂的「產能過剩工具」，中方必將第一時間採取行動，採取綜合性反制措施。「中方對貿易摩擦既不陌生也不害怕，奉陪到底。」

歐盟 中方 央視 反傾銷 關稅

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