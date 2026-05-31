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港澳遊艇北上灣區9城市自由行 免擔保

世界日報／ 香港新聞組／香港31日電

港府與內地商討推展遊艇自由行，國務院發布批覆，同意即日起對進入粵港澳大灣區內地九個城市並僅限在九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。

文匯報報導，港府運輸及物流局表示，新政策下的免擔保措施，將大幅減輕港澳遊艇船主在辦理跨境手續時的經濟負擔，而臨時船舶國籍登記措施容許港澳遊艇在不影響原有船舶登記情況下，獲發內地臨時船舶國籍證書，在大灣區內地九市水域可自由航行。

廣東相關方案和管理辦法很快將正式出台，包括符合條件的港澳遊艇駕駛人員及乘客可經邊檢快捷通道通關，以進一步便利要素跨境流動，促進三地「一程多站」高端旅遊。

據了解，隨著國務院批覆通過，相關方案和管理辦法也很快將正式出台，包括符合條件的港澳遊艇駕駛人員及乘客可經邊檢快捷通道通關。目前廣東正進一步推動「粵港澳遊艇自由行」等標誌性事項加快落地，進一步便利要素跨境流動，促進三地「一程多站」高端旅遊。

據廣東此前發布的《粵港澳遊艇自由行實施方案（徵求意見稿）》，擬首批指定廣州、深圳、珠海及中山等地的六個遊艇出入境口岸。同時，實施港澳遊艇「兩套牌」管理模式。在大灣區內地九市試點實施港澳遊艇辦理「內地臨時船舶國籍證書」，港澳遊艇在指定口岸辦結進口岸手續後、辦理出口岸手續前，按照內地船舶管理。

《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法（徵求意見稿）》提到，「臨時船舶國籍證書」有效期最長可達1年，港澳遊艇在有效期內可以多次入出內地，在內地每次連續停留或每年累計停留均不得超過180天。

港府 國務院 廣東

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