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FSD功能誤導涉詐欺？中國車主集體提告特斯拉

世界日報／ 中國新聞組╱北京31日電

針對特斯拉中國此前宣稱其FSD是「完全自動駕駛能力」，中國北京市大興區人民法院29日就一起集體訴訟案一審開庭，10名中國車主以虛假宣傳、消費欺詐為由提告特斯拉中國，索賠金額合計人民幣395萬餘元(約58.7萬美元)。

特斯拉需要額外付費購買的FSD功能，在中國的名稱歷經3次變遷。最初是「完全自動駕駛能力」，其後改為「智慧輔助駕駛」，如今簡化為「特斯拉輔助駕駛」。

綜合新京報等媒體報導，原告方代理律師、北京聖運律師事務所創始人王有銀表示，庭審中雙方聚焦特斯拉FSD功能是否達到其宣傳的「完全自動駕駛能力」舉證辯論。原告方認為，被告明知其宣傳的「完全自動駕駛」功能未獲中國監管部門批准，無法實現其宣傳的核心功能，卻隱瞞硬體技術缺陷，進行誤導性宣傳，誘使原告購買，其行為符合欺詐的構成要件。

王有銀表示，庭審中，被告特斯拉方面主張FSD功能「現在已經實現」或「部分實現」，並稱「後續功能仍在研發中」。

報導表示，提告的10名車主中，有9人要求就FSD功能本身「退一賠三」；另有一名車主主張整車「退一賠三」，主要理由是完全自動駕駛功能是其購車唯一、決定性因素。10名車主索賠金額共計395萬餘元。

特斯拉中國回應媒體查詢時表示，目前沒有官方消息。

報導表示，2025年8月，首批7名車主提告特斯拉FSD欺詐案在北京市大興區人民法院批量立案，原定於2025年11月開庭，但因特斯拉方面提出管轄權異議，導致開庭取消。此後提告的車主增至10人，案件終於進入一審庭審。

報導指出，近日特斯拉中國官網將FSD功能的中文名改為「特斯拉輔助駕駛」，價格依舊為6.4萬元。但部分車主早在2019年以5.6萬至6.4萬元購買了FSD功能，等待多年仍未獲得承諾的核心體驗，而特斯拉銷售人員曾聲稱「很快就能使用」。

報導提到，這並非特斯拉在全球因為FSD宣傳所面臨的唯一法律挑戰。美國加州一位聯邦法官此前裁定，特斯拉將面臨一起集體訴訟，車主們控訴特斯拉一直在電動車的自動駕駛功能上誤導消費者。

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