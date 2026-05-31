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大陸稀土業違規出口 多家挨罰

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸緊盯戰略礦產走私出口，今年以來，已經有至少11家企業因違規出口稀土、關鍵礦產被罰，其中包括三家上市公司。外媒指出，大陸正擴大出口管制執法人力與合規要求，建立更完整的關鍵礦產管制體系，以防戰略資源外流。

大陸於2020年10月實施《出口管制法》以來，已新增或擴大出口管制措施29次。大陸商務部、海關總署自2023年7月起陸續公告，對鎵、鍺、銻、石墨和超硬材料等關鍵礦產實施出口管制，2024年6月起將稀土及稀土開採技術等納入出口管制範疇。

一名熟悉出口管制政策的人士表示，出口管制並非禁止性措施，合規貿易依然能拿到許可證。

陸媒「財新網」報導，今年被查處的違規出口產品涉及含鏑、鋱的稀土永磁，以及金屬鎵、鉍、鈦、釤鈷等關鍵礦產。違規出口常見方式是將出口管控軍民兩用物項以一般物品稅號進行出口申報。

最新一起案例發生在5月底，超硬材料生產企業奔朗新材公告，因違反《出口管制法》相關規定，被罰款人民幣91萬元。行政處罰決定書顯示，奔朗新材4月時以一般貿易方式向海關申報出口一批永磁鐵，因出口物項中元素鏑含量為1.2%，屬於國家出口管制物項，未向海關交驗出口許可證件。

為避免戰略礦產非法外流，路透今年2月的報導指出，大陸正擴大出口管制執法人力，並在全國推行合規要求。此舉雖提高國內企業的營運成本，也讓企業出口貨物變得更加困難，但官方仍持續推進。

大陸國家出口管制工作協調機制辦公室在5月初也組織了商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院等部門，召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會。

稀土 大陸商務部 大陸

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