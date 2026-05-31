陸「記憶體三小龍」之一 江波龍申請港交所掛牌

中國大陸記憶體廠江波龍向香港交易所遞交上市申請，擬於港股主板掛牌。受惠AI算力需求帶動記憶體市場景氣回溫，江波龍認為AI需求成長速度遠超傳統消費電子，可望持續推升產業需求。

深圳市江波龍電子股份有限公司29日晚間公告，公司正在進行申請境外上市股份（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市的相關工作。

江波龍已於2022年登陸A股上市，並在去年3月啟動赴港上市計畫，此次再次向港交所提交上市申請。由中信證券及花旗擔任聯席保薦人。

據公開資料，江波龍成立於1999年，主要從事Flash與DRAM記憶體的研發、設計及銷售，產品涵蓋消費級、工業級及車用級儲存產品。

公司目前已建立嵌入式儲存、固態硬碟（SSD）、行動儲存及記憶體模組四大產品線，並經營三個品牌，分別是B2B市場的FORESEE、服務於拉丁美洲B2B市場的Zilia，以及服務高端B2C市場的雷克沙。

江波龍去年營收人民幣227.66億元，年增30.36%，盈利人民幣14.98億元，增長1.96倍。

港媒《信報》引述灼識諮詢資料指出，以2025年營收計算，江波龍為全球第二大獨立半導體儲存廠商，也是中國大陸最大的獨立儲存廠商，全球市占率約1.2%。

日前，大陸記憶體概念股2026年第1季報相繼披露，受到AI算力需求爆發、供需嚴重失衡狀態下，大陸記憶體行業第1季毛利率大增。

據陸媒「財經天下WEEKLY」，大陸「記憶體晶片三小龍」江波龍、佰維存儲、德明利股價從去年下半年開始持續上漲，到今年4月初的市值均突破千億元。其中，江波龍股價去年4月的市值還只有人民幣300億元。