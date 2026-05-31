去年虧損持續擴大 萬科財務狀況沒起色

大陸房地產巨頭萬科虧損持續擴大，債務壓力持續升高，萬科坦言，公司目前面臨的困難仍然很大，將透過債務展期、出售資產及剝離非核心業務等方式化解風險，持續聚焦房地產主業發展。

陸媒「界面新聞」報導，萬科在深圳召開年度股東大會，管理層在會上向股東表示歉意，並透露公司去年已制定市值管理制度，估值修復無法一蹴而就，公司將拿出一整套化解風險的整體方案，推動整體盈利能力恢復到正常水平。

萬科董事長黃力平在會中表示，將繼續聚焦「化險與發展」，持續做好改革化險工作、堅決完成全年住房交付任務、持續優化公司治理體系，萬科仍強調將聚焦主業發展，2026年已啓動食品板塊、教育板塊等其他非主業的退出或剝離。

萬科2025年及2026年首季均出現大額虧損，經營業績尚未實質性改善，債務流動性持續承壓。2025年營收下滑32%至人民幣2,334.3億元，虧損擴大近八成至人民幣885.6億元。

銷售端，全年合約銷售金額人民幣1,340.6億元，下降45.5%。房地產開發業務收入減少36.7%至人民幣1,906.5億元，營收占比達81.7%，也是總營收下滑主因；物業服務板塊則增長7.2%至355.2億元。

債務方面，截至年底，公司有息負債合計人民幣3,584.8億元，其中一年內到期的債務高達人民幣1,605.6億元，占比近45%。償債缺口超過人民幣900億元。

2026年償債壓力依舊大，目前萬科境內債餘額人民幣188.83億元，今年下半年到期公開債規模合計人民幣101.2億元，兌付高峰在7月，達人民幣48.8億元。

對於接下來的償債安排，目前公司已在部分兌付安排下，完成22萬科MTN004、22萬科MTN005等六檔公開債券的展期，針對6-7月集中到期的四支公開債券，採取統一方案、分債券同步表決的方式。

在資產處置方面，萬科全年完成大宗交易31宗，涵蓋辦公、商業、公寓、飯店等領域，合計簽約金額人民幣113億元，並退出冰雪業務板塊、聯手中信金石設立住房租賃基金，收購廈門泊寓院兒海灣社區項目，取得長租公寓pre-REITs突破。