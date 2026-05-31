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港股AI模型雙雄拚A股上市 稀宇科技有望跟上智譜腳步

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
MiniMax申請A股上市。圖為今年1月MiniMax在港股上市。（路透）
MiniMax申請A股上市。圖為今年1月MiniMax在港股上市。（路透）

大陸AI大模型企業稀宇科技（MiniMax）正式啟動A股上市進程，MiniMax在港股上市四個月，市值飆漲四倍後，向上海證監局提交A股IPO輔導備案，另一家AI大模型公司智譜已於今年2月底簽署A股輔導協定，顯示港股「AI大模型雙雄」有望在A股會師。

大陸證監會網站顯示，MiniMax於5月29日與中信證券簽署輔導協議，正式開啟A股首次公開發行上市的輔導備案程序。此番啓動A股輔導，標誌公司加速布局「A+H」兩地上市平台。有望成為繼競爭對手智譜之後第二家同時在港股和A股掛牌的大陸AI大模型企業。

MiniMax在港股5月29日收盤840港元，較發行價大漲四倍，市值達2,635億港元，此前3月曾登頂港股第一高價股1,330港元，業界預期在A股上市將掀起搶購熱潮。

MiniMax要到A股IPO使其與同為「AI大模型六小龍」的智譜在資本市場策略進一步趨同。智譜今年2月簽署A股輔導協議，兩家公司均於2026年1月在港交所上市，智譜掛牌時間早於MiniMax一天，智譜至今的漲幅更是達到驚人的12倍，5月29日收1,595港元。

MiniMax今年3月發布上市後首份年度財報顯示，2025年營收7,903.8萬美元，年增158.9%，其中超過73%來自海外市場，毛利2,007.9萬美元，年增437.2%，毛利率升至25.4%，較前年提升13.2個百分點，經調整虧損2.5億美元，較前年大幅縮小。

MiniMax聯合創辦人兼總裁貟燁禕日前透露，公司年化經常性收入在過去兩個月內從1.5億美元翻倍至3億美元，企業服務用戶數半年間增長五倍至逾百萬。

貟燁禕表示，3月中發布M2.7模型後吸引大量用戶，推動年化經常性收入超出此前預測，收入結構也隨之調整，AI原生產品與企業服務貢獻比例目前約各占一半，還幫助拓寬今年以來毛利率。

MiniMax以年輕化管理團隊著稱，創辦人閆俊傑兼執行長現年37歲，貟燁禕32歲，大語言模型負責人趙鵬宇30歲，視覺模型負責人周彧聰33歲。公司於2021年6月成立，至2026年1月登陸港交所歷時約四年半，創下全球AI企業從成立至IPO的最快紀錄。

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