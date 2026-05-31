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景氣水準總體保持穩定 陸5月製造業PMI將平穩擴張

經濟日報／ 大陸中心/綜合報導
中國大陸5月官方製造業PMI將在‌31日‌發布。新華社
中國大陸5月官方製造業PMI將在‌31日‌發布。新華社

中國大陸5月官方製造業PMI將在‌今（31）日‌發布，4月官方製造業PMI為50.3，連續兩個月站在50的榮枯線之上，景氣水準總體保持穩定，市場普遍預期5月PMI將延續平穩波動，重點關注內外需變化對製造業景氣的影響。

從走勢來看，2～4月PMI分別為49、50.4、50.3，呈現季節性反彈後小幅回落的平穩走勢，市場主流預期5月PMI會在‌榮枯線50附近區間波動‌，延續第2季以來製造業溫和復甦的態勢。

分析指出，目前市場關注點是大陸內需修復力度和外需對出口訂單帶動作用，當前大陸國內經濟仍呈「供強需弱」特徵，PMI大幅超預期上行或下探的機率偏低。

5月RatingDog/標普中國製造業PMI預計6月1日發布，目前的前瞻資訊不多。但從‌航運運力投放上升與‌部分商品排船資料‌，暗示外需局部活躍；‌對美出口受關稅影響‌，短期仍承壓。整體而言，前四月出口延續高增長，5月具韌性。‌‌預期5月RatingDog/標普中國製造業PMI有望延續強勁擴張榮景。

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