中國大陸汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車大舉進軍全球市場，伴隨銷量激增而來的，卻是底盤銹蝕、續航縮水、動力不足、零部件缺料、售後服務不佳等一連串負評。專家指出，各國用車習慣不同，中國汽車品牌未隨之調整適配，進一步加劇「水土不服」問題，埋下長期口碑風險。

中國2023年躍升為世界最大汽車出口國，海外銷量持續激增。今年前4月，中國汽車出口312.7萬輛，比去年同期大增61.5%。然而在亮麗銷售數字背後，負評不斷出現。

陸媒每日經濟新聞報導，相比此前「中國車＝低價替代」的刻板印象，如今中國汽車在海外市場的口碑呈現明顯的區域分化特徵。在德國、英國等先進國家市場，中國品牌當前最明顯的特徵是「產品力獲得認可，但品牌信任體系仍待建立」。

報導引述全球汽車中心負責人賈西亞（CarlosGarcia）表示，受到服務網絡不確定性與零部件數據缺乏影響，相較同級歐洲與日本車型，中國新能源汽車目前存在15%至25%的殘值折舊。

德國科技顧問公司Viable.works執行長順勞（Benedikt Schonlau）指出，德國人一輛車會開5年甚至10年，消費者會把汽車視為長期投資，非常在意長期維護及中古車殘值。而中國新能源汽車平均一年就更新換代，這種節奏與德國消費者的使用習慣存在一定差異。

相對於歐洲市場仍處於「品牌建立期」，拉丁美洲等新興市場對中國汽車的接受速度明顯更快。

報導提到，中國汽車龍頭比亞迪（BYD）位於巴西巴伊亞州卡馬薩里市（Camaçari）的生產基地已正式投產，目前已有超過5萬輛下線。今年1至4月比亞迪在巴西累計掛牌逾5.6萬輛，大幅成長86%。

墨西哥官方資料顯示，1至4月中國製汽車在當地銷量占比達23%。

不過，研究機構J.D.Power中國區汽車產品力解決方案事業部總經理王甡指出，新興市場同樣存在適配挑戰。墨西哥上下坡多、路況差，對動力系統、異音控制要求非常高，但中國車在這些方面表現不足，導致用戶抱怨較多。

報導提到，在俄羅斯市場，中國品牌曾依靠價格優勢與市場空缺快速提升銷量，但隨著市場規模擴大，產品適配不足的問題開始集中暴露。王甡舉例，俄羅斯以及北歐地區冬季大量使用融雪劑，對車輛底盤防腐要求極高，但部分中國車型多基於國內環境開發，進入當地後容易出現鏽蝕問題。

他直言，中國汽車品牌現在的海外口碑還沒辦法像豐田、現代一樣；中國車企多以國內使用者習慣與體驗設計車輛，這容易導致「在中國好用的設計，國外用戶覺得難用」。

針對底盤鏽蝕、續航縮水、動力不足等品質爭議，王甡認為，問題並非出自製造品質，而是中國車企對海外市場認知不足、場景適配不夠。不同區域氣候差異帶來適配難題。同時，各國用車習慣不同，進一步加劇「水土不服」。

他舉例，德國高速公路不限速，車輛常以時速160至180公里行駛，中國電動車因此電耗翻倍、續航縮水；中美洲用車近海、沙灘，也超出中國車型常規設計範圍。

羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）亞洲區汽車業務負責人鄭贇指出，當前制約中國汽車海外口碑的核心瓶頸，依次為當地語系化服務體系缺失、區域產品適配能力不足、全球化品質控管一致性待強化。

鄭贇還指出，不少中國汽車品牌多依賴海外鬆散的經銷商，備件慢、標準不一、專業能力不足等問題成為用戶投訴的主要來源；產品適配不足引發耐久性、防腐性等問題加劇區域口碑分化；品控標準不統一、局部降本則埋下長期口碑風險。

賈西亞也提到，因為零部件數據缺失、工時標準不明、先進駕駛輔助系統（ADAS）校準成本未知等，海外保險公司會對中國車型普遍徵收一筆「不確定性溢價」，導致保費比同級歐洲或日本車更高。「在某些市場，這種溢價高到足以完全抵消購買價格的優勢」。

報導指出，中國車企正處於從性價比競爭轉向技術與品牌價值競爭的關鍵階段，口碑提升對於中國汽車品牌在海外長期站穩腳跟至關重要，也是所有車企亟待解決的課題。