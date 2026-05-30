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MiniMax啟動A股上市輔導 加速布局A+H雙掛牌

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
MiniMax執行長閆俊杰。圖／取自稀宇科技微信公眾號
MiniMax執行長閆俊杰。圖／取自稀宇科技微信公眾號

大陸AI大模型企業MiniMax正式啟動A股上市進程，有望成為繼競爭對手智譜之後第二家同時在港股和A股掛牌的大陸AI大模型企業，其港股自今年1月上市以來累計漲幅已逾四倍。

大陸證監會網站顯示，MiniMax於2026年5月29日與中信證券簽署輔導協議，正式開啟A股首次公開發行上市的輔導備案程序。此番啓動A股輔導，標誌公司加速布局「A+H」兩地上市平台。

MiniMax今年3月發布上市後首份年度財報顯示，2025年總收入為7903.8萬美元，增長158.9%，其中超過73%來自海外市場。毛利2007.9萬美元，增長437.2%，毛利率升至25.4%，較上年同期提升13.2%，經調整淨虧損2.5億美元，較上年大幅收窄。

MiniMax聯合創辦人兼總裁貟燁禕日前透露，公司年化經常性收入在過去兩個月內從1.5億美元翻番至至少3億美元，企業服務用戶數半年間增長五倍至逾百萬。

貟燁禕表示，3月中發布M2.7模型後吸引大量用戶，推動年化經常性收入超出此前預測，收入結構也隨之調整，AI原生產品與企業服務貢獻比例目前約各佔一半，還幫助拓寬今年以來毛利率。

MiniMax以年輕化管理團隊著稱，閆俊傑創辦人兼執行長現年37歲，貟燁禕32歲，大語言模型負責人趙鵬宇30歲，視覺模型負責人周彧聰33歲。公司於2021年6月成立，至2026年1月登陸港交所歷時約四年半，創下全球AI企業從成立至IPO的最快紀錄。

MiniMax的行動使其與同為「AI大模型六小龍」的智譜在資本市場策略進一步趨同。智譜今年2月簽署A股輔導協議，兩家公司均於2026年1月在港交所上市，智譜掛牌時間早於MiniMax一天。

港股

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