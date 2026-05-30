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A股高管薪酬結束連兩年下滑 採礦業躍居最會發薪產業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海榮正企業諮詢服務（集團）股份有限公司發布《中國企業家價值報告（2026）》，各公司最高年薪排名顯示，藥明康德董事長李革以3998萬元蟬聯榜首。圖／取自澎湃新聞微博
上海榮正企業諮詢服務（集團）股份有限公司發布《中國企業家價值報告（2026）》，各公司最高年薪排名顯示，藥明康德董事長李革以3998萬元蟬聯榜首。圖／取自澎湃新聞微博

最新調查報告指出，2025年A股上市公司高階主管最高年薪平均值年增2.27%，終結連續兩年下滑趨勢。分產業來看，採礦業居冠，超越金融業成為高薪產業第一名。外資企業高管薪酬水準仍居各類企業之首，民營企業增幅優於多數國有企業。

陸媒「財新網」報導，上海榮正企業諮詢服務（集團）股份有限公司發布《中國企業家價值報告（2026）》，統計截至2025年末A股上市公司高管薪酬、股權激勵等情況。

《報告》顯示，2025年上市公司高管最高年薪平均值增長2.27%，結束連續兩年下降趨勢。隨著經濟逐步回暖，企業整體經營狀況有所改善，盈利能力增強，從而有能力為提高高管薪酬提供更多資金支持。

分產業來看，採礦業上市公司最高年薪平均值為213萬元（人民幣，下同），排名升至第一；金融業為187萬元，名次從2024年的第一降至第二位。科學研究和技術服務業為176萬元，排名上升一位至第三位，與其他產業相比，薪酬支付能力繼續增強。

批發和零售產業由2024年的第二位降至2025年的第四位，產業最高年薪平均值下降4.08%，與產業從增量擴張轉向結構轉型的階段特徵一致。製造業最高年薪排名維持第五名，最高年薪平均值絕對值小幅提升2.92%。

各公司最高年薪排名顯示，藥明康德董事長李革以3998萬元蟬聯榜首，*ST新潮能源職工董事、原董事Linhua Guan年薪3929萬元，同樣斷層領先。百濟神州的執行長歐雷強，伊利股份董事長兼總裁潘剛、海爾智家副總裁Kevin Nolan等共16家公司的最高年薪亦超千萬元。

分所有制看，外資企業最高薪酬依然最高，此後依次為民營企業、非國資委央企、國資委央企、地方國企。從變化幅度來看，地方國企、非國資委央企最高年薪平均值分別下降5.16%、12.65%，國資委央企、外企、民營企業則分別增長1.60%、3.32%、3.96%。

上市公司 金融業

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