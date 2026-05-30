上海國投先導基金 聚焦人工智慧產業

上海國投先導基金聚焦人工智慧、積體電路、生物醫藥3大產業方向。上海國投先導總經理溫治表示，投資價值的衡量標準已從財務回報轉向產業貢獻度，關注解決「卡脖子問題」。

「上海國投先導」全稱為上海國投先導私募基金管理有限公司，成立於2024年5月。上海國投先導為上海市屬國有資本投資營運平台上海國有資本投資有限公司（上海國投公司）所設立的全資子公司。

據澎湃新聞30日報導，溫治日前在「上海國投先導基金產業生態大會」上表示，投資價值的衡量標準已經改變，對於一筆投資的評價，已從財務回報轉向產業貢獻度，產業價值高於財務套利，關注的是「你投入的技術是否解決了卡脖子問題」。

溫治提到，目前AI競爭進入全棧階段，未來的贏家不是某個技術環節的冠軍，必須是能夠從底層算力到上層應用進行端到端整合的「全棧帝國」，若僅做可被替代的模組供應商，將在垂直整合浪潮中面臨被整合或被淘汰壓力。

溫治強調，未來的私募股權市場將不再是一片紅海，而是形成多層次、專業化的生態體系，資金、人才、優質專案將加速向龍頭機構、國資平台集中。

上海國投公司總裁戴敏敏表示，上海正在加快建構三大先導產業世界級高端產業集群，上海國投公司統籌3大先導產業母基金與旗下子基金將協同投入資源，推動產業發展。