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中央在港首發人民幣綠債 認購踴躍金額達624億

世界日報／ 香港新聞組／香港30日電

中央政府首次在香港發行人民幣綠色主權債券。財政部28日公布發行60億元人民幣債券，市場認購反應熱烈，並於29日在港舉行發行儀式。

文匯報報導，財政部表示，該批債券包括3年期30億元人民幣，發行利率1.42%；5年期30億元人民幣，發行利率1.56%。總認購金額達624億元人民幣，為發行額的10.4倍，其中3年期認購倍數9.8倍，5年期達11倍。投資者類型涵蓋主權及超主權機構、銀行、基金資管及保險等，地域分布方面，亞太與非亞太投資者分別占80%及20%。債券將在香港聯交所上市。

財政部副部長宋其超在發行儀式上表示，國際投資者反應踴躍，反映對中國綠色低碳轉型前景的看好。此次發行將有助鞏固香港國際金融中心地位，增強離岸人民幣資產流動性和吸引力，並推動人民幣國際化。

香港財政司司長陳茂波表示，綠色主權債券首次在港發行，亦將完善離岸人民幣債券收益率曲線，吸引更多跨境人民幣融資及交易在港進行。香港目前處理約75%的全球離岸人民幣支付結算，離岸人民幣資金池接近12000億元，將繼續強化市場基礎設施及拓展人民幣計價投資產品。

香港 債券

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