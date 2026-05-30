中央在港首發人民幣綠債 認購踴躍金額達624億

歐洲在與中國貿易戰上的態度日趨強硬，紐約時報分析認為，這是因為中國在製造業中的主導地位不斷增強，歐洲看到對其自身產業的存亡威脅，歐洲領導人和企業正為其對中國產品的依賴而感到焦慮；隨著擔憂加劇，歐洲轉向更嚴厲的措辭和更大膽的想法。而歐洲焦慮引發北京敵意，中國官員近日警告將對任何保護性措施予以回擊。分析人士預測，歐中這種博弈在未來幾周很可能會進一步升級。

2026-05-30 14:23