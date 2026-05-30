中國製造業威脅增 紐時：歐中貿戰風險不斷升高

歐洲在與中國貿易戰上的態度日趨強硬，紐約時報分析認為，這是因為中國在製造業中的主導地位不斷增強，歐洲看到對其自身產業的存亡威脅，歐洲領導人和企業正為其對中國產品的依賴而感到焦慮；隨著擔憂加劇，歐洲轉向更嚴厲的措辭和更大膽的想法。而歐洲焦慮引發北京敵意，中國官員近日警告將對任何保護性措施予以回擊。分析人士預測，歐中這種博弈在未來幾周很可能會進一步升級。

據紐約時報報導，歐盟最高外交官卡婭·卡拉斯最近表示，結束歐洲對中國的依賴就像是嘗試治癒一種疾病，可能需要用到「化療」，且過程很可能會充滿痛苦。報導認為，這些言論是歐洲對中國態度日益強硬的一個例子。隨著北京通過加大出口來刺激經濟增長，這種失衡已變得更加顯著。

對歐洲而言，削減對中國的依賴是件極其棘手的事，政治人士和企業害怕遭受報復，而消費者已對中國銷售的產品產生了依賴，尤其是電動汽車。今年第一季度，從中國進口到歐洲的商品急劇上升；據歐盟統計，2025年的商品貿易逆差約為4180億美元，在兩者共同作用下，歐洲製造商及其員工備受威脅，特別是汽車和化學品傳統製造大國德國在目前的競爭中處境艱難。

隨著擔憂加劇，歐洲轉向了更嚴厲的措辭和更大膽的想法。法國總統馬克宏已呼籲歐盟制定保護戰略工業的措施；常被視為北京最友好的領導人之一的西班牙首相桑切斯，最近也加入了法國、義大利、立陶宛和荷蘭的行列，共同準備了文件敦促歐盟做出激進的回應，包括使用新的貿易工具。

歐洲已經採取了一些措施來保護自己，包括歐盟提議的「工業加速器法案」，這是一項旨在重建歐盟製造業基礎的廣泛政策。該政策遭到了北京方面的憤怒反對，指責其為保護主義並警告將進行報復。

報導認為，中國自身在貿易上日益強勢的姿態，使得歐洲的反彈勢頭加劇。

去年，中國曾兩次禁止稀土礦物和磁鐵的出口以報復美國的關稅，這些禁令打擊了歐洲。4月，北京公布新規，賦予官員審查公司紀錄乃至阻止高管離開中國的權力；中國歐盟商會評估，此舉「目前可能會對歐洲經濟造成前所未有程度的破壞」。

研究機構榮鼎集團歐中關係專家諾亞·巴爾金表示，中國的反擊部分是因為，在北京看來，隨著華盛頓和布魯塞爾發生爭執，對抗其貿易政策的陣線已經不那麼統一。北京「向歐洲傳達的信息是：『你們的「死黨」已經不復存在，甚至連美國人都在尋求與我們保持穩定，所以別來挑釁我們。』」