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歐洲不再視中國為夥伴 南華早報：雙方貿易進防禦新階段

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電

歐中貿易關係正快速降溫。隨著中國從過去被歐洲視為重要市場與合作夥伴，逐漸轉變為具高度競爭性的產業對手，北京與布魯塞爾之間的經貿互動，也進入更敏感、更防禦的新階段。

香港南華早報報導，戰略溝通公司克里布國際高級顧問科普洛夫斯基，在香港舉行的瑞銀亞洲投資論壇上指出，歐盟如今對中國的態度已明顯改變。幾年前，歐洲普遍將中國視為重要合作夥伴與出口市場，但如今，歐洲社會與政策圈對中國的警戒心正持續升高。

他分析，這種轉變與中國近年在太陽能、風能、電池及電動車等戰略產業快速崛起有關。中國企業不僅在全球市場攻勢猛烈，也開始直接衝擊歐洲本土製造業與供應鏈安全，迫使歐盟重新調整對中經貿政策。

雖然歐盟目前仍強調「去風險化」而非「脫鉤」，與美國日益走向戰略對抗的路線相比，歐洲仍保留一定合作空間，但整體氛圍已逐漸由合作轉向競爭。科普洛夫斯基坦言，未來歐洲對中國的防備程度恐怕還會持續升高。

報導指出，近幾個月來，歐盟對中國企業的調查與限制措施明顯增加。歐盟日前以網路安全與降低依賴風險為由，禁止在歐盟資助計畫中使用中國製造的逆變器；另一方面，歐盟執委會也針對中國電商巨頭京東擬以22億歐元收購德國零售商Ceconomy案展開審查，懷疑其中可能涉及不公平補貼問題。

歐盟執委會29日再度召開會議，討論如何保護關鍵產業免受中國競爭衝擊。執委會直言，目前歐中貿易與投資關係「已不可持續」，在經濟與安全利益日益交錯下，歐盟必須採取更強硬的回應措施。

官方數據顯示，去年歐盟對中國貨物貿易逆差高達3600億歐元，反映歐洲對中國商品依賴程度仍相當高，也加深各界對供應鏈風險與產業失衡的憂慮。

面對全球貿易環境劇變，歐盟也積極推動市場多元化，近期已與印度、澳洲簽署自由貿易協定，並深化與南方共同市場合作，同時評估加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的可能性。

中國 歐盟

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