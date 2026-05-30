快訊

59歲「現代韋小寶」爆罹不可逆重病！3女友同住1棟樓排班表伺候

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

萬科2025年擴大虧損 管理層：困難依然很大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸房地產巨頭萬科集團4月29日晚間公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團股份有限公司全部股權。中新社
大陸房地產巨頭萬科集團4月29日晚間公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團股份有限公司全部股權。中新社

大陸房地產巨頭萬科虧損持續擴大，債務壓力持續升高，萬科坦言，公司目前面臨的困難仍然很大，將透過債務展期、出售資產及剝離非核心業務等方式化解風險，持續聚焦房地產主業發展。

陸媒「界面新聞」報導，萬科在深圳大梅沙29日召開2025年年度股東大會。從近一年走勢看，萬科股價整體偏弱，呈下降態勢。管理層在會上向股東表示歉意，並透露公司去年已制定市值管理制度，「當前，萬科面臨的困難依然很大。」

該公司管理層稱，估值修復無法一蹴而就，公司將拿出一整套化解風險的整體方案，推動整體盈利能力恢復到正常水平。

萬科2025年及2026年一季度均出現大額虧損，經營業績尚未實質性改善，債務流動性持續承壓。2025年實現營業收入下滑32.0%至2334.3億元（人民幣，下同），虧損擴大近八成至885.6億元。

銷售端，全年合約銷售金額1340.6億元，下降45.5%。房地產開發業務收入減少36.7%至1906.5億元，營收佔比達81.7%，也是總營收下滑主因；物業服務板塊則增長7.2%至355.2億元。

債務方面，截至年末，公司有息負債合計約3584.8億元，其中一年內到期的債務高達1605.6億元，佔比近45%。期末貨幣資金僅672.4億元，現金短債比低至0.42倍，償債缺口超過900億元。

2026年，償債壓力依舊突出。數據顯示，目前萬科境內債餘額188.83億元，今年下半年到期公開債規模合計101.2億元，兌付高峰在7月，達48.8億元，兌付壓力依舊很大。

對於接下來的償債安排，目前公司已在部分兌付安排下，完成22萬科MTN0004、22萬科MTN005等六檔公開債券的展期，針對6-7月集中到期的四隻公開債券，正在有序推進整體展期工作，採取統一方案、分債券同步表決的方式。

在資產處置方面，萬科全年完成大宗交易31宗，涵蓋辦公、商業、公寓、飯店等領域，合計簽約金額113億元，並退出冰雪業務板塊、聯手中信金石設立住房租賃基金，收購廈門泊寓院兒海灣社區項目，簽約26億元，取得長租公寓pre-REITs突破。

對於2026年，萬科董事長黃力平在會上表示，將繼續聚焦「化險與發展」，持續做好改革化險工作、堅決完成全年住房交付任務、持續優化公司治理體系。萬科仍強調將聚焦主業發展。2026年已啓動食品板塊、教育板塊等其他非主業的退出或剝離。

萬科集團日前公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團股份有限公司全部股權。在房市低迷、銷售與現金流下滑及債務壓力升溫下，萬科轉向回籠資金、聚焦本業，近年已陸續出售商辦、文旅等資產。此舉亦反映大陸房企普遍啟動資產瘦身潮，透過處分非核心資產降低槓桿、緩解流動性壓力。

萬科 深圳 房地產

延伸閱讀

霸王茶姬第1季淨利年減33% 公司祭1.5億美元回購計畫

瑩碩股東會／雙引擎策略催速 去年虧損大收斂、今年營運重返成長

證交所攜手台經院與資策會 推出五大產業洞察報告

國票金股東會／董事長魏啓林：今年前五月獲利可望達19億元

相關新聞

萬科2025年擴大虧損 管理層：困難依然很大

大陸房地產巨頭萬科虧損持續擴大，債務壓力持續升高，萬科坦言，公司目前面臨的困難仍然很大，將透過債務展期、出售資產及剝離非核心業務等方式化解風險，持續聚焦房地產主業發展。

加國籲人民幣擴大國際角色 為全球貨幣、金融體系承擔更多責任

加拿大總理卡尼表示，今年1月訪問大陸，實現加中「雙邊關係的基礎性重置」，大陸做為新興大國，也應為全球國際貨幣和金融體系承擔更多責任，包括擴大人民幣的國際角色。

加拿大總理卡尼被稱搖滾明星經濟學家 也是政治通

加拿大總理卡尼在金融圈打滾多年，曾為投行高盛的高管，擔任過加拿大央行行長與英國央行行長，被稱為「搖滾明星經濟學家」，懂地緣政治也深知金融與貨幣的全球經濟格局。

人民幣強升攀三年新高 即期匯率5月29日收6.7685

人民幣對美元即期匯率在5月強勢升值。人民幣對美元即期匯率昨（29）日升破6.77關口，下午盤收在6.7685，較上一交易日上漲115個基點，創下2023年2月6日以來的三年新高。整個5月，人民幣對美元即期匯率累計升值0.95%。

嬰兒玩具、充電器有安全疑慮 拼多多旗下Temu遭歐罰款

拼多多旗下的Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約新台幣73億元）罰款。

AI晶片納入陸認證體系

大陸首次將人工智慧訓練與推理晶片納入安全可靠認證體系，華為海思、阿里平頭哥、壁仞科技、海光資訊等公司的的九款國產AI晶片通過I級認證，該測評重點包括核心技術掌握、安全保障及持續發展能力。分析認為，AI晶片納入測評體系，象徵大陸信創產業（晶片、記憶體、伺服器、電腦及作業系統等）採購標準進一步擴展至AI算力領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。