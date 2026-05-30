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AI晶片納入陸認證體系

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸首次將人工智慧訓練與推理晶片納入安全可靠認證體系，華為海思、阿里平頭哥、壁仞科技、海光資訊等公司的的九款國產AI晶片通過I級認證，該測評重點包括核心技術掌握、安全保障及持續發展能力。分析認為，AI晶片納入測評體系，象徵大陸信創產業（晶片、記憶體、伺服器、電腦及作業系統等）採購標準進一步擴展至AI算力領域。

中國信息安全測評中心與國家保密科技測評中心聯合發布「安全可靠測評結果公告（2026年第2號）」，當中涵括人工智慧訓練推理晶片和數據庫兩個項目。這也是大陸首次在安全可靠認證框架下設立專門的AI晶片項目。

根據公告，共有九款大陸國產人工智慧訓練推理晶片通過中國信息安全測評中心「安全可靠等級」I級認證。

包括昇騰310、昇騰910、真武M530、真武M890、壁礪™166、DCU-3G、KCC-V100X晶片、MXC600、PH100。

公告中同時公布生產上述晶片的企業，包括華為海思、阿里巴巴平頭哥、壁仞科技、海光信息、天數智芯、沐曦以及摩爾線程。值得注意的是，寒武紀、燧原科技以及百度崑崙芯相關產品未上榜單。

根據中國信息安全測評中心發布的「安全可靠測評工作指南（V3.0）」，這份測評會評估產品及其研發單位的核心技術、安全保障、持續發展等方面，以此評定產品的安全性和可持續性。

國盛證券指出，該測評工作指南在原有面向計算機終端和伺服器的CPU、操作系統、數據庫基礎上，新增人工智慧訓練推理晶片及雷射或噴墨印表機主控晶片的測評要求，將為信創產業採購AI訓推晶片提供權威選型指導。

信創產業為信息技術應用創新產業，是中國大陸為應對全球技術競爭與信息安全挑戰、實現科技自立自強而提出的戰略產業。

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