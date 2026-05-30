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嬰兒玩具、充電器有安全疑慮 拼多多旗下Temu遭歐罰款

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
拼多多旗下的Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約新台幣73億元）罰款。（路透）
拼多多旗下的Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約新台幣73億元）罰款。（路透）

拼多多旗下的Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約新台幣73億元）罰款。

歐盟委員會表示，調查發現Temu平台部分商品對消費者構成安全風險，且平台推薦演算法助長非法商品傳播；Temu則表示不同意歐盟決定，並認為罰款金額明顯過高。

新加坡聯合早報報導，歐盟委員會在聲明中表示，調查包括以「神秘顧客」身分在Temu平台下單購物，結果發現平台上一些商品對消費者構成安全風險。

報導指，歐盟委員會稱，接受檢測的玩具中，有很大比例含有高濃度化學物質，且因零部件可拆卸而存在窒息風險；許多在售充電器也未能通過基本安全測試。歐盟監管機構並指，Temu的推薦演算法助長非法商品傳播。

歐盟科技事務專員維庫寧（Henna Virkkunen）在記者會上表示，「Temu顯然低估了其服務所帶來的風險。」

Temu在電郵聲明中稱，「我們不同意歐盟委員會的決定，並認為罰款金額明顯過高。」Temu表示，歐盟這次公告「涉及的是我們在2024年首次接受《數位服務法》評估時的情況，並不反映我們當前系統的實際狀態」。Temu還稱，公司此後已進一步加強風險評估、平台治理和用戶保護措施。

歐盟委員會表示，Temu目前有兩個月時間提交整改方案，並須獲得歐盟委員會批准後實施。若未能滿足要求，可能面臨進一步的定期處罰。與此同時，Temu也可向法院就罰款金額提出訴訟。

報導指，這是歐盟根據《數位服務法》開出的第2份重大罰單。去年12月，歐盟指美國企業家馬斯克旗下社群平台X違反《數位服務法》，對X平台罰款1.2億歐元（約新台幣44億元）。

新加坡 歐盟 拼多多

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