人民幣強升攀三年新高 即期匯率5月29日收6.7685

人民幣對美元即期匯率在5月強勢升值。人民幣對美元即期匯率昨（29）日升破6.77關口，下午盤收在6.7685，較上一交易日上漲115個基點，創下2023年2月6日以來的三年新高。整個5月，人民幣對美元即期匯率累計升值0.95%。

澎湃新聞報導，5月最後一個交易日29日，人民幣對美元中間價報6.8176，較前一交易日調升64個基點。整個5月，人民幣對美元中間價累計升值452個基點，升幅超0.65%。

德邦證券在研報中指出，表面上看，人民幣升值與美元階段性回落有關，但如果人民幣只是在美元走弱背景下被動修復，那麼其對一籃子貨幣的表現未必會同步改善，本輪人民幣升值並不只是外部美元因素變化後的匯率反彈，也反映了外部風險緩和、出口韌性延續、順差支撐仍強以及結匯意願改善之後，人民幣自身定價的邊際修復。

新京報報導，今年以來，人民幣走了一波強勢行情，回顧本輪人民幣的升值路徑，年初人民幣兌美元匯率從7.07附近起步，4月進入6.9-6.8區間，5月初離岸人民幣兌美元匯率率先突破6.8，隨後在岸人民幣匯率跟進。五個月人民幣兌美元匯率累計升值近3%，遠超過歐元、日圓、英鎊等主要非美貨幣。

隨著大陸國內經濟的逐步復甦，市場信心逐漸增強，人民幣升值不斷吸引外資增配人民幣資產，進一步鞏固升值趨勢。當前市場正在形成新的共識，即本輪人民幣升值不是短期波動，而是趨勢性行情。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，第1季國內宏觀經濟起步有力，外部經貿環境持續回穩，出口增速顯著加快，而中東局勢對我國經濟影響可控。這些都對人民幣匯率提供了重要支撐，國外部經貿環境回穩後，人民幣開啟了這一輪升值過程。

近日，多家國內外金融機構上調對今年人民幣兌美元匯率的預測目標。部分法人機構預計，今年後續的時間內人民幣兌美元匯率將穩中有升，今年年底人民幣兌美元匯率或有望觸及6.5。

南華期貨金融期貨衍生品分析師潘響表示，展望6月外匯市場，國內經濟景氣度雖邊際走弱，但出口韌性仍給到人民幣匯率升值支撐，加上大陸央行持續釋放穩匯率信號，後續需警惕監管層再度動用政策工具調節市場。綜合判斷，6月美元兌人民幣匯率核心運行區間預計為6.73-6.93。