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加拿大總理卡尼被稱搖滾明星經濟學家 也是政治通

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導

加拿大總理卡尼在金融圈打滾多年，曾為投行高盛的高管，擔任過加拿大央行行長與英國央行行長，被稱為「搖滾明星經濟學家」，懂地緣政治也深知金融與貨幣的全球經濟格局。

他畢業於哈佛經濟系並取得牛津大學經濟學碩士及博士學位，是歷史上極少數先後掌舵兩國央行的經濟學家，曾任加拿大央行行長（2008–2013），也是首位非英國籍的英國央行行長（2013–2020）‌，在英國央行期間，推動央行透明化與危機應對機制改革‌，被英媒稱為「搖滾明星經濟學家」，顯示其金融界的巨星地位。

卡尼認為，中國大陸應加速人民幣的國際化行動，還說加拿大可幫助中國擺脫邊緣地位。

卡尼此舉其實是想降低風險，避免加拿大對美元及美國市場過度依賴，但大陸推動的人民幣國際化仍會穩步前行走自己的路。

美國對加拿大加徵關稅，川普總統還威脅加拿大成為美第51州，以及種種美加貿易摩擦，導致卡尼上台後的加拿大積極拓展非美市場，其中作為加拿大第二大貿易夥伴的中國大陸，自然成為加拿大尋求戰略緩衝對象。

他支持人民幣國際化，是因人民幣的全球支付比率增加，將有助加拿大構建成美洲人民幣離岸中心，強化多倫多金融樞紐地位，吸引對陸資本與結算業務。‌

當前在全球支付系統中，人民幣占比仍很少，根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）今年4月的月度報告，人民幣在全球支付中的排位僅列第六，落後於日圓、英鎊。

卡尼說要「幫助人民幣擺脫邊緣化」，應是以中等強國身份對沖超級大國（美國）單邊壓力，透過改善與中國關係，推動經貿合作，以電動車關稅讓步換取更多大陸更多的市場與資源。‌‌

卡尼今年1月訪華時就與大陸推動2,000億元人民幣／加元互換協議，此舉可降低匯率風險與交易成本，提升雙邊貿易便利性。

央行 高盛 人民幣

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