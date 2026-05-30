觀察站／金融教父勸進 人民幣不躁進

曾為高盛高管，擔任過加拿大與英國央行行長的加拿大總理卡尼稱，中國應加速人民幣的國際化行動，還說加拿大可幫助中國擺脫邊緣地位。卡尼此舉其實是想降低風險，避免加拿大對美元及美國市場過度依賴，但大陸推動的人民幣國際化仍會穩步前行走自己的路。

美國對加拿大加徵關稅，川普總統還威脅加拿大成為美第五十一州，以及種種美加貿易摩擦，導致卡尼上台後的加拿大積極拓展非美市場，其中作為加拿大第二大貿易夥伴的中國大陸，自然成為加拿大尋求戰略緩衝對象。

當前在全球支付系統中，人民幣占比仍很少，根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）今年四月份的月度報告，人民幣在全球支付份額排位僅第六，落後日元、英鎊。

卡尼說要「幫助人民幣擺脫邊緣化」，應是以中等強國身份對沖超級大國（美國）單邊壓力，透過改善與中國關係，推動經貿合作，以電動車關稅讓步換取大陸更多的市場與資源。

卡尼今年一月訪華時就與大陸推動二千億元人民幣／加元互換協議，此舉可降低匯率風險與交易成本，提升雙邊貿易便利性。

卡尼在金融圈打滾多年，被譽為金融教父，懂地緣政治也深知金融與貨幣的全球經濟格局，他支持人民幣國際化，是因人民幣的全球支付份額若能增加，將有助加拿大構建成美洲人民幣離岸中心，強化多倫多金融樞紐地位，吸引對華資本與結算業務。

不過，大陸有自己一套的人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ），覆蓋一百五十國以上，大陸推出ＣＩＰＳ意在繞開潛在的監控範圍，確保交易隱蔽性與安全性，構建一條獨立於傳統監管視線之外的清算路徑。當中占最多的就是能源貿易，尤其是與俄羅斯與中東多個產油國本幣互換，有數據顯示已達百分之四十用人民幣結算。據推估人民幣在全球貿易結算中的實際占比已突破百分之廿，躍居全球二。

但人民幣要與全球接軌，終究要走向傳統且全面的國際化路線，而這又牽涉太多複雜環節，尤其是國際化、自由化後可能對大陸國內經濟的衝擊等，這也是大陸央行行長潘功勝今年一月提到的，「十五五」要以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標，有序推進人民幣國際化。