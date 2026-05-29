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5月人民幣對美元即期匯率升值0.95%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
5月人民幣對美元即期匯率升值0.95%。(路透)
5月人民幣對美元即期匯率升值0.95%。(路透)

人民幣美元即期匯率在5月強勢升值。人民幣對美元即期匯率29日升破6.77關口，下午盤收在6.7685，較上一交易日上漲115個基點，創下2023年2月6日以來的新高。整個5月，人民幣對美元即期匯率累計升值0.95%。

澎湃新聞報導，5月最後一個交易日29日，人民幣對美元中間價報6.8176，較前一交易日調升64個基點。整個5月，人民幣對美元中間價累計升值452個基點，升幅超0.65%。

德邦證券在研報中指出，表面上看，人民幣升值與美元階段性回落有關，但如果人民幣只是在美元走弱背景下被動修復，那麼其對一籃子貨幣的表現未必會同步改善，本輪人民幣升值並不只是外部美元因素變化後的匯率反彈，也反映了外部風險緩和、出口韌性延續、順差支撐仍強以及結匯意願改善之後，人民幣自身定價的邊際修復。

展望後市，德邦證券認為，短期看，人民幣匯率修復、外部風險緩和和低估值狀態疊加，有助於改善中國資產的定價環境，港股陸資資產、外資定價權重較高的龍頭資產以及此前受風險偏好壓制較多的板塊，或更容易先出現修復。

但中長期來看，人民幣匯率本身並不能決定資產重估的高度和持續性。真正決定中國大陸資產能否從階段性估值修復走向系統性重估的，仍然是盈利改善能否持續、企業經營正循環能否延續，以及政策預期能否保持穩定。

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