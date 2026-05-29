大陸9款國產AI晶片通過安全測評 寒武紀未在列

中國信息安全測評中心與國家保密科技測評中心26日聯合公告，將9款中國國產人工智慧（AI）訓練推理晶片納入「安全可靠等級」，但名單未見寒武紀、昆侖芯、燧原科技等知名企業的產品。

綜合陸媒每日經濟新聞、第一財經報導，這是中國首次在安全可靠認證框架下，設立專門的AI晶片品類。

評測內容顯示，本次共有9款國產AI訓練推理晶片通過中國信息安全測評中心「安全可靠等級」I級認證，包括昇騰310、昇騰910、真武M530、真武M890、壁礪™166、DCU-3G、KCC-V100X、MXC600、PH100。

上述產品分別來自華為海思、阿里巴巴平頭哥半導體、壁仞科技、海光信息、天數智芯、沐曦以及摩爾線程。

不過，認證名單中未見寒武紀、昆侖芯、燧原科技等知名企業的產品，引發市場關注。寒武紀被視為中國AI晶片上市公司龍頭，去年8月曾登頂陸股股王。至截稿，上述企業未具體回應。

中國信息安全測評中心官網顯示，安全可靠測評主要面向電腦終端與伺服器搭載的中央處理器（CPU）、人工智慧訓練推理晶片、作業系統、資料庫，以及雷射或噴墨印表機搭載的主控晶片。透過對產品及其研發單位的核心技術、安全保障、持續發展等方面展開評估，評定產品的安全性和可持續性，實現對產品研發設計、生產製造、供應保障、售後維護等全生命週期安全可靠性的綜合度量和客觀評價。

安全可靠測評由企業自願向中國信息安全測評中心、國家保密科技測評中心申請產品檢測。測評每年有兩次受理期，原則上90個工作日內完成。測評結果自發布之日起，有效期為3年。

摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，到2030年，中國AI晶片市場規模將達到670億美元，2024至2030年的年複合增速約23%，國產AI晶片自給率預計達到76%。

不過，報導提到，在技術上，中國AI推理晶片目前仍面對較大挑戰，一方面，在軟體生態與國際廠商成熟生態相比還有差距，企業轉換成本較高；另一方面在單卡性能和能效上，也與國際廠商最新的繪圖處理器（GPU）有一定代差。