歐盟將強化對中貿易防衛 陸官媒：中方必將反制

歐洲聯盟（EU）執行委員會今天將召開會議討論擴大對中國實施進口配額與關稅。對此，中國官媒今天表示，歐盟若執意推動「產能過剩工具」，「中方必將反制」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天發文稱，歐盟試圖推動「韌性工具」，也就是所謂的「產能過剩工具」。雖然歐盟未曾明言，但這項新工具的設計對中國有著極強的針對性。

文章並引數據指出，20多年間，歐洲工業競爭力持續衰退，加之2022年以來能源價格上漲，導致從汽車、衣料、國防到日用品等化工行業產值數據下跌，進而使失業率提高，建築與鋁業等行業持續衰退，最終體現在貿易逆差擴大。

文章指，「不是中國產業『進攻』了歐洲，而是歐洲自己陷入了困境」。2023年以來，歐委會在經貿政策制定層面一直試圖通過轉移矛盾，來迴避真正難解的結構性問題。歐盟外交關係委員會的報告認為，只有採取強硬對抗手段才能在經貿博弈中佔據主動，並以此為藉口加速轉向貿易保護主義。

文章稱，「歐盟的貿易保護主義轉向，本質上是歐洲工業長期衰退與既得利益集團遊說合謀的結果」。

文章還表示，據消息人士披露，中方可以對歐方有關做法發起反歧視調查、產供鏈安全調查。中國商務部已明確表態，一旦中國國家利益和企業權益受到損害，中方將堅決反制。

文章說，如果歐盟執意推動所謂的「產能過剩工具」，中方必將第一時間採取行動，採取綜合性反制措施。「中方對貿易摩擦既不陌生也不害怕，奉陪到底」。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上也針對此事表示，「我們希望歐方全面客觀地看待中歐經貿關係，恪守自由貿易。中方也在密切關注有關動向，將採取必要措施維護自身的正當權益」。

據外媒28日報導，負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）表示，歐盟將擴大對中國實施進口配額與關稅的力度，以保護化學品、金屬和潔淨技術等特定產業，免受不公平競爭的侵害。