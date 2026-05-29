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大陸推進「反內捲」 打擊劣質低價競爭
中國政府持續推進「反內捲」行動。中國市場監管總局今天宣布，展開打擊劣質低價專項行動，加強整頓品質低劣、製假售假亂象，並將建構長效監管機制整治「內捲式競爭」。
「內捲式競爭」是指持續投入卻未能提升效益的過度競爭。
中國國家市場監督管理總局今天宣布，展開打擊劣質低價專項行動，聚焦與企業生產活動息息相關、直接影響民眾消費體驗、內捲式競爭特別突出的行業，將會緊盯劣質低價問題。
中國市場監管總局提到，將綜合運用價格執法、品質監管、標準引領等手段整治內捲式競爭。這次專項行動將打擊惡意低價競爭、無序競爭行為，依法展開成本調查和價格檢查，查處網路不正當競爭行為，強化直播電商監測監管。
中國市場監管總局並表示，將整頓品質低劣、製假售假等亂象，加強產品品質監督抽檢、強化缺陷產品召回監管、打擊虛假檢測認證行為。將加快構建防範劣質低價問題的長效監管機制，加大信用懲戒力道，推動標準品質升級。
中國政府打擊內捲式競爭的行動一波接一波。中國市場監管總局甫於27日宣布，5至12月展開信用賦能整治內捲式競爭專項行動，對於直播帶貨、外賣行業與重點工業產品生產等領域專項抽查，將透過國家企業信用資訊公示系統公開抽查結果，強化信用約束。
中國商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員洪勇當時解析，信用賦能整治內捲式競爭專項行動釋出兩個明確訊息，一個為監管進一步強化；另一個為信用監管從「軟約束」走向「硬手段」，企業一旦失信，將面臨實質經營障礙。
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