大陸推進「反內捲」 打擊劣質低價競爭

中國規模最大肉類加工企業「雙匯發展」旗下子公司望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的「豬後鞧肉」（後腿肉），近日被官方檢出獸藥殘留，林可黴素殘留嚴重超標37.5倍，如此極端異常值連專家也直呼罕見。雙匯在三天後才道歉，仍辯稱林可黴素非「必檢項目」且問題出在上游養殖，隨即引來輿論圍剿，批評雙匯2011年就發生瘦肉精事件，如今第一時間不知反省卻只知狡辯，怒批「雙匯的傲慢比抗生素超標更可怕」。目前相關產品已下架。

2026-05-29 13:21