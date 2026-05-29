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忘了15年前瘦肉精教訓？雙匯肉品抗生素 竟超標37.5倍

世界日報／ 中國新聞組／北京29日電
雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。(取材自看看新聞)
雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。(取材自看看新聞)

中國規模最大肉類加工企業「雙匯發展」旗下子公司望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的「豬後鞧肉」（後腿肉），近日被官方檢出獸藥殘留，林可黴素殘留嚴重超標37.5倍，如此極端異常值連專家也直呼罕見。雙匯在三天後才道歉，仍辯稱林可黴素非「必檢項目」且問題出在上游養殖，隨即引來輿論圍剿，批評雙匯2011年就發生瘦肉精事件，如今第一時間不知反省卻只知狡辯，怒批「雙匯的傲慢比抗生素超標更可怕」。目前相關產品已下架。

據封面新聞報導，據黑龍江省市場監管局官網近日發布一份食品安全監督抽檢信息，轄內一超市銷售的豬後鞧(豬後臀尖或坐臀部位)肉，被抽檢出林可黴素超標，含量達7.70×10³μg/kg，超標37.5倍，標準值為≤200μg/kg。該產品的生產企業為望奎雙匯北大荒食品有限公司。

作為一種林可酰胺類抗生素，林可黴素主要用於抑制細菌蛋白質合成，若通過食物長期或過量進入人體，會引發噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道反應及過敏，在大劑量攝入下還可能損害肝腎功能，甚至引發心血管方面的副作用。

河南雙匯投資發展股份有限公司25日曾回應：第一，林可黴素不屬於生豬屠宰環節肉品出廠檢驗的「必檢項目」；第二，超標問題主要是「上游養殖環節未按休藥期管理規定出欄生豬造成」。望奎雙匯北大荒並對樣品真實性提出異議，但經監管部門核查，判定異議不成立。

雙匯的回應被大批網民和媒體解讀是在推卸責任，在輿論壓力下，雙匯28日再發布聲明道歉，並稱2025年10月份至今，望奎雙匯北大荒對林可黴素、雙匯發展下屬所有生豬屠宰場內部「檢測結論皆合格」。

不過，道歉聲明中兩次提到的「檢驗結論均合格」隨即引發網民批評道歉聲明「沒有歉意，只有狡辯」，甚至有網民直接喊話：「瘦肉精事件還記得吧？」

2011年，央視315晚會曾曝光濟源雙匯子公司收購養殖環節餵食瘦肉精的「健美豬」，雙匯集團董事長萬隆一度將責任推給養殖業。11年之後的2022年，南昌雙匯車間又被媒體拍到肉製品落地後回收利用等亂象，如今又傳出獸藥嚴重超標。

對此，羊城晚報批評「雙匯的傲慢比抗生素超標更可怕」，指瘦肉精事件之後15年，「國民品牌」雙匯面對危機時的第一反應依然是「甩鍋」與「切割」，顯示這家年營收數百億、市占率長期位居行業第一的肉製品龍頭企業品控體系存在嚴重漏洞，制度形同虛設、執行敷衍了事，企業難辭其咎。

雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。（取材自微博）
雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。（取材自微博）

瘦肉精 抗生素 中國

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