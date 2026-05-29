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華爾街日報：下一波「中國衝擊」來自機器人 比二手車還便宜

世界日報／ 中國新聞組╱北京29日電
天津空天數字產業園時耘科技（天津）有限公司的人形機器人。(新華社)
天津空天數字產業園時耘科技（天津）有限公司的人形機器人。(新華社)

中國人形機器人產業銳不可擋，被預言是下一波「中國衝擊」（China Shock）的主角，可能「比二手車還便宜」。如果中國製造商能把機器人的價格降得足夠低，實用性提得足夠高，並實現大規模量產，中國製造業的崛起或將邁入新階段，屆時，整個中國製造體系的成本底線也將被進一步拉低；中國的下一輪出口衝擊波可能不會裝在貨櫃裡到來，而是可能直接走進工廠車間。

華爾街日報（WSJ）報導，多年來，世界一直擔心中國向全球市場大量輸出電動汽車、太陽能電池板、電池、鋼鐵和消費電子產品；如今，中國政府正試圖將一種更奇特的產品產業化：能組裝零件、檢測產品、搬運貨箱，並最終接手人類重複性勞動的人形機器人。

中國政府對這一雄心毫不掩飾，這實屬罕見，中國工業和信息化部曾在2023年明確提出，中國應在2025年實現人形機器人量產，到2027年使其成為「經濟增長新引擎」。

中國的公共部門不僅在口頭上談論人形機器人，更在真金白銀地採購產品或資助其落地應用，從而為初創企業提供早期收入來源和實戰試驗場。例如，包括智元(AgiBot)和魔法原子(MagicLab)在內的中國人形機器人初創企業，最近獲得政府的大力支持。

地方政府、有政府背景的工業園區、公共研究機構、國有企業和政府資助的示範項目等與政府有關聯的買家，其購買量或採購訂單已大幅飆升。2024年，此類國家採購訂單從僅僅一年前的人民幣470萬元（約69.3萬美元）增至人民幣2.14億元（約3150萬美元）。

一些中國人形機器人的售價低至1萬3500美元，這樣的機器人已具備顛覆性的商業價值，它只需在倉庫、電子廠、汽車工廠和物流中心處理足夠多的重複性任務，就足以改寫勞動力成本的經濟帳。

儘管尚處起步階段，但未來發展不容小覷。人形機器人行業像極了中國電動汽車產業的早期模樣，後者如今已具備強大的全球競爭力。

中國電動汽車行業從依賴補貼的試水者，發展成為令全球市場生畏的強勁對手，其速度之快令許多外國車企始料未及。人形機器人行業也具備一些相同的要素：政府支持、密集的供應商基礎、殘酷的國內競爭、願意試水的大型工廠，以及競相削減成本的企業。眼下，這些機器人仍會跌跌撞撞，但中國正在教它們如何行走。

中國 機器人 電動車

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