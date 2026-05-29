快訊

《六燈獎》主持人驚傳腦出血急開刀！最新病況曝光

很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

粉絲跟大V投資虧99.8% 140萬賠剩2732元 有人報警維權

世界日報／ 中國新聞組╱北京29日電
2024年3月29日，張勇申請贖回基金，申請份額為99.80萬份，單位淨值為0.1481元，贖回金額為14.78萬元。 （取材自每日經濟新聞）
2024年3月29日，張勇申請贖回基金，申請份額為99.80萬份，單位淨值為0.1481元，贖回金額為14.78萬元。 （取材自每日經濟新聞）

私募基金「堅石大佳傳奇1號」近日爆出嚴重虧損黑幕，該基金單位淨值在三年內從1元人民幣暴跌至0.002元。投資者徐晉當初跟隨信任的財經大V投資140萬元，最終贖回僅剩2732.36元，資產縮水超過99.8%。基金管理人前海堅石資產（堅石資產）工作人員於5月26日證實，該基金已被證監局督促清盤。目前，部分受損投資者認為涉事博主的賠償方案不靠譜，已向警方報案爭取立案。

綜合每日經濟新聞、紅星資本局與界面新聞報導，這起悲劇源於投資者對網紅大V的盲目信任。受害者徐晉與張勇曾是公眾號「大佳的投資筆記」的忠實讀者，博主「大佳」（本名潘偉）在文章中宣稱2022年收益率達59.32%並準備發行基金。兩人在2023年透過潘偉的助理煦陽引導，在完成「測評代答」後，分別申購140萬元與100萬元。不料基金隨後瘋狂倒退，據悉潘偉2023年槓桿做多、2025年槓桿做空，最終因槓桿做空科創板導致淨值幾乎歸零。

在投資過程中，該機構成員涉及多項刻意隱瞞與違規行為。2023年8月基金淨值跌破0.7預警線時，助理煦陽以「防止被動減倉、保住頭寸」且「非實虧」為由，勸誘投資者簽署文件取消預警止損線；張勇表示：「我以為沒虧多少，就簽署了。」直到2024年淨值跌至0.14元，張勇察覺異常才贖回14.78萬元並向相關部門舉報。

而徐晉則因未上心，至2026年4月基金清盤時已形同血本無歸。徐晉透露，潘偉雖承諾拿自媒體收入賠償，卻看人下菜碟，「不鬧的只賠30%，有威脅大佳的就說賠70%、80%。」

針對種種亂象，監管部門已重拳出擊。深圳證監局於2026年4月對堅石資產及相關責任人出具警示函，法定代表人孫良、實際履職人潘偉及趙旭陽（即助理煦陽）均遭點名懲處。

中基協信息顯示，截至2026年第一季度，該產品存續規模已低於1000萬元。涉事公眾號目前已遷移改名為「今天你看多了嗎」，認證主體為深圳市看多文化創新有限公司，近期文章閱讀量仍有3萬至8萬，其年費1200元的付費社群目前仍有5700多名會員，後續影響仍未平息。

延伸閱讀

紐約州退休基金投報率11.94% 總估值創新高

部落客「龍哥講電車」又翻車 詆毀比亞迪判賠200萬

多名川普盟友、國會暴亂定罪者準備申請「反武器化基金」

揭牌未滿3年 施羅德據傳退出中國公募基金業務

相關新聞

加速出海 全球人形機器人8成來自大陸

大陸機器人產業加速拓展海外市場，官方統計，今年第一季出口額達人民幣一一三點二億元（下同）。同時，隨人形機器人量產與產業鏈持續成熟，具身智能市場規模預計二○三五年有望突破兆元。

全球AI熱 香港4月出口升42.9%增幅5年最大 2類產品搶眼

受惠全球對人工智能（AI）相關電子產品需求強勁，香港出口連升第26個月。4月整體出口貨值同比勁升42.9%，為2021年1月以後最大單月升幅，而首4個月則大升35%。單是「電動機械及零件」與「通訊及音響設備」兩大類別的出口額已合共增加逾1300億元，印證香港作為全球高增值電子產品及組件供應鏈樞紐的不可替代地位。

大陸C919商飛滿3年 載客破500萬人次 通航城市達到23個

中國商飛28日宣布，中國國產大飛機C919投入商業運營三年來，安全運送旅客超500萬人次，通航城市達到23個。

粉絲跟大V投資虧99.8% 140萬賠剩2732元 有人報警維權

私募基金「堅石大佳傳奇1號」近日爆出嚴重虧損黑幕，該基金單位淨值在三年內從1元人民幣暴跌至0.002元。投資者徐晉當初跟隨信任的財經大V投資140萬元，最終贖回僅剩2732.36元，資產縮水超過99.8%。基金管理人前海堅石資產（堅石資產）工作人員於5月26日證實，該基金已被證監局督促清盤。目前，部分受損投資者認為涉事博主的賠償方案不靠譜，已向警方報案爭取立案。

忘了15年前瘦肉精教訓？雙匯肉品抗生素 竟超標37.5倍

中國規模最大肉類加工企業「雙匯發展」旗下子公司望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的「豬後鞧肉」（後腿肉），近日被官方檢出獸藥殘留，林可黴素殘留嚴重超標37.5倍，如此極端異常值連專家也直呼罕見。雙匯在三天後才道歉，仍辯稱林可黴素非「必檢項目」且問題出在上游養殖，隨即引來輿論圍剿，批評雙匯2011年就發生瘦肉精事件，如今第一時間不知反省卻只知狡辯，怒批「雙匯的傲慢比抗生素超標更可怕」。目前相關產品已下架。

華爾街日報：下一波「中國衝擊」來自機器人 比二手車還便宜

中國人形機器人產業銳不可擋，被預言是下一波「中國衝擊」（China Shock）的主角，可能「比二手車還便宜」。如果中國製造商能把機器人的價格降得足夠低，實用性提得足夠高，並實現大規模量產，中國製造業的崛起或將邁入新階段，屆時，整個中國製造體系的成本底線也將被進一步拉低；中國的下一輪出口衝擊波可能不會裝在貨櫃裡到來，而是可能直接走進工廠車間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。