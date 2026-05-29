粉絲跟大V投資虧99.8% 140萬賠剩2732元 有人報警維權

私募基金「堅石大佳傳奇1號」近日爆出嚴重虧損黑幕，該基金單位淨值在三年內從1元人民幣暴跌至0.002元。投資者徐晉當初跟隨信任的財經大V投資140萬元，最終贖回僅剩2732.36元，資產縮水超過99.8%。基金管理人前海堅石資產（堅石資產）工作人員於5月26日證實，該基金已被證監局督促清盤。目前，部分受損投資者認為涉事博主的賠償方案不靠譜，已向警方報案爭取立案。

綜合每日經濟新聞、紅星資本局與界面新聞報導，這起悲劇源於投資者對網紅大V的盲目信任。受害者徐晉與張勇曾是公眾號「大佳的投資筆記」的忠實讀者，博主「大佳」（本名潘偉）在文章中宣稱2022年收益率達59.32%並準備發行基金。兩人在2023年透過潘偉的助理煦陽引導，在完成「測評代答」後，分別申購140萬元與100萬元。不料基金隨後瘋狂倒退，據悉潘偉2023年槓桿做多、2025年槓桿做空，最終因槓桿做空科創板導致淨值幾乎歸零。

在投資過程中，該機構成員涉及多項刻意隱瞞與違規行為。2023年8月基金淨值跌破0.7預警線時，助理煦陽以「防止被動減倉、保住頭寸」且「非實虧」為由，勸誘投資者簽署文件取消預警止損線；張勇表示：「我以為沒虧多少，就簽署了。」直到2024年淨值跌至0.14元，張勇察覺異常才贖回14.78萬元並向相關部門舉報。

而徐晉則因未上心，至2026年4月基金清盤時已形同血本無歸。徐晉透露，潘偉雖承諾拿自媒體收入賠償，卻看人下菜碟，「不鬧的只賠30%，有威脅大佳的就說賠70%、80%。」

針對種種亂象，監管部門已重拳出擊。深圳證監局於2026年4月對堅石資產及相關責任人出具警示函，法定代表人孫良、實際履職人潘偉及趙旭陽（即助理煦陽）均遭點名懲處。

中基協信息顯示，截至2026年第一季度，該產品存續規模已低於1000萬元。涉事公眾號目前已遷移改名為「今天你看多了嗎」，認證主體為深圳市看多文化創新有限公司，近期文章閱讀量仍有3萬至8萬，其年費1200元的付費社群目前仍有5700多名會員，後續影響仍未平息。