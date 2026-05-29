國泰貨運增購空中巴士A350F貨機 總訂單增至8架

國泰貨運的跨境航空貨運運力（以「可用貨物噸公里數」計算），位居全球前五大航空貨運公司（根據 Accenture Cargo 數據）。作為集團重要基地樞紐的香港國際機場，也自2010年起15度獲國際機場協會（ACI）評選為全球最繁忙貨運機場。

國泰貨運宣布，為支持集團的未來發展，已行使購買權增購兩架空中巴士A350F貨機，以進一步擴充機隊。連同於2023年公布訂購的六架同型號貨機，國泰貨運就A350F貨機的總訂單數量將增至八架。

這款具備更高運作效益的新一代貨機，有助鞏固香港全球領先國際航空貨運樞紐的地位，並加強香港、中國與及集團全球網絡覆蓋市場之間的貨運連繫。此舉亦有助集團實現可持續領導地位的目標。

國泰航空行政總裁林紹波表示：「我們很高興透過增購 A350F 貨機進一步強化機隊，為香港樞紐提供更緊密的貨運連繫，並讓顧客有更多選擇。

這項前瞻性的策略投資，反映我們對長遠發展的堅定信心，同時支持國泰貨運成為全球最佳貨運航空公司的目標。

「隨著集團與我們植根的香港樞紐同時發展，我們正投資遠超一千億港元於機隊、客艙及貴賓室產品，以及數位創新。這些投資將提升顧客體驗，並在三跑道系統的帶動下，鞏固香港國際航空樞紐的地位。」

八架全新 A350F 貨機將配合國泰貨運現有的20架波音747貨機（包括14架 B747-8F 貨機及六架 B747-400ERF貨機），成為一支更強大的機隊。除貨機外，國泰貨運亦利用集團客機腹艙提供運力，透過其廣泛的客運網絡，運送貨物前往全球超過100個目的地。

該集團正落實更新及擴展全機隊的計劃，已訂購逾100架新飛機，涵蓋窄體機、區域寬體機、長途寬體機及大型貨機。