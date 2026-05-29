歐盟調查京東收購德國零售巨頭Ceconomy交易 涉外國補貼疑慮

歐盟指大陸電商巨頭京東擬收購德國電子零售集團Ceconomy的交易涉及外國補貼疑慮，已依據《外國補貼條例》展開深入調查。歐盟委員會稱，京東可能獲得扭曲歐盟內部市場競爭的外國補貼；京東則表示，這項收購不會透過中國提供的任何外國補貼資金進行融資。

據聯合早報引述彭博社和法新社報導，歐盟委員會28日表示，已依據《外國補貼條例》，對京東擬收購Ceconomy的交易展開全面審查。

據公開資料，Ceconomy是歐洲消費電子產品零售商，其品牌MediaMarkt及Saturn經營全通路零售業務，電商業務覆蓋11個國家，擁有1000家零售門市。

報導指，這是歐盟首次依據上述新規，對大陸企業交易展開調查。這項法規旨在防止獲得主權國家資金支持的企業收購歐盟資產，並扭曲公平競爭。

歐盟委員會在聲明中稱，「京東可能獲得了扭曲歐盟內部市場競爭的外國補貼」。委員會表示，相關支持可能包括中國政府向實體提供的優惠融資、稅收激勵及補助等。

京東在聲明中表示，這次擬議收購不會透過中國提供的任何外國補貼資金進行融資，而將由外部私人銀行貸款及現有現金提供資金支持。

Ceconomy發言人則稱，公司仍相信上述交易有助於實現歐洲在創新和競爭力方面的更廣泛目標。

京東去年7月底發布公告稱，旗下子公司向Ceconomy提出自願性全面收購建議，每股交易作價為4.6歐元（約新台幣168元），總估值約22億歐元（約新台幣804億元）。

德國政府消息人士去年9月稱，當局正對這項交易展開調查，評估該計畫是否對國家安全構成風險。