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大陸C919商飛滿3年 載客破500萬人次 通航城市達到23個

世界日報／ 中國新聞組／北京29日電
搭載140名旅客的MU5631航班平穩降落在哈爾濱太平國際機場，東方航空C919國產大飛機哈爾濱─上海航線成功首航。（新華社）
搭載140名旅客的MU5631航班平穩降落在哈爾濱太平國際機場，東方航空C919國產大飛機哈爾濱─上海航線成功首航。（新華社）

中國商飛28日宣布，中國國產大飛機C919投入商業運營三年來，安全運送旅客超500萬人次，通航城市達到23個。

IT之家報導，C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式干線客機。座級158-192座，航程4075-5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付，2023年5月28日圓滿完成首次商業飛行。2024年9月10日，C919飛機完成首次商業運營。2024年9月19日，南航C919飛機完成首次商業運營。至此，C919飛機在三大航全面開啟運營。

目前C919已在東航、國航、南航全面開啟營運，並曾亮相新加坡航展、杜拜航展；今年2月2日至3月13日春運期間，共有33架C919投入航線營運，為歷年最多。

據了解，C919瞄準的是全球需求最大的單通道窄體客機市場，競爭對手正是空巴A320neo與波音737 MAX。不過，從目前情況來看，C919短期內難以大規模進入歐美市場，單靠中國本土與部分新興市場需求，仍有相當大的成長空間。

不過，C919要真正挑戰波音與空巴，仍面臨三大考驗：一是產能與交付速度能否跟上訂單；二是發動機與關鍵零組件供應鏈仍受國際環境影響；三是尚未取得歐美主要適航認證，海外航空公司導入仍有門檻。據外媒報導，歐洲航空安全局對C919的認證審查仍在進行，尚未給出明確時程。

波音 空巴

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