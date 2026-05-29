第4屆鏈博會 676家中外企確認參展

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會將於六月二十二日至二十六日在北京舉辦。目前已有六七六家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構確認參展，來自八十五個國家、地區和國際組織。其中，外資參展商比率達百分之三十六點五，世界五百強及行業龍頭企業參展的佔比超過百分之六十五。

中新社報導，中國貿促會副會長李興乾日前在國新辦新聞發布會表示，連同參展商帶來的產供鏈上下游合作夥伴，實際參展商有望超過一千二百家。截至目前，確定組團來華觀展洽談的境外團組已超過一百五十個，預計團組數量和規格都會超過上屆。

本屆鏈博會主題是「鏈接世界，共創未來」。澳大利亞將擔任主賓國，這是其首次以官方國家級身份正式參與鏈博會。本屆鏈博會首次設立外國主賓省，分別由法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、義大利利古里亞大區擔任。中國的主賓省有兩個，分別是安徽省和海南省。

李興乾說，本屆鏈博會參展國別和地區數量比上屆有了進一步增長，來自芬蘭、奧地利、哈薩克等十三個國家的企業，以及聯合國兒童基金會、聯合國全球契約組織、國際許可貿易工作者協會等機構的代表都是首次參展。一一五家中外企業作為連續四屆參展的「全勤生」繼續參展。多家具有全球影響力的跨國鏈主企業首次亮相鏈博會。