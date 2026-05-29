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陸低空物流 3年內可望爆發

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸持續推進低空物流商業化進程，美團、順豐等企業已開通超過一千四百條低空航線，無人機配送逐步邁向常態化營運與盈利。專家認為，隨政策、技術與市場需求逐漸成熟，低空物流未來兩至三年有望迎來大規模商業化爆發。

上海證券報指出，數據顯示，二○二五年大陸低空經濟規模突破人民幣一點五兆元（下同），其中低空物流超過一千二百億元，預計二○三五年將增至四千五百億至六○五○億元。其中，美團、順豐兩家企業已開通超過一千四百條低空航線，無人機物流實現常態化營運並逐步盈利；同時，長鷹—八、ＨＨ—二百等央企貨運無人機完成首飛，低空物流「幹—支—末」網絡雛形初現。

大陸國研新經濟研究院創始院長朱克力指出，低空物流正從「能不能飛」轉向「划不划算」，政策、技術與市場需求條件已基本具備，行業重心轉向成本與商業可行性。

美團無人機高級總監吳昊天表示，美團無人機運送產品品類已達二十多萬種；豐翼科技與美團無人機累計開通約一千四百七十條航線並實現常態化營運。

與此同時，部分企業已出現盈利進展。中國工程院院士向錦武表示，大陸低空物流已形成穩定盈利模式；美團副總裁毛一年稱，醫療配送已實現前端毛利，但仍未規模化。近期，美團宣布「低空航網」投入常態化營運並啟動服務商招募，已與十家合作方簽約。順豐豐翼科技相關人士表示，跨城航線已實現盈虧平衡。

對於後續進程，朱克力認為，低空物流有望在未來兩到三年迎來爆發，但仍需解決空域、成本、安全與基建等問題，其中空域管理仍是主要瓶頸，需推動空域分類改革與統一飛行服務體系。

在產業配套方面，廣東頭名航空技術有限公司總經理李成名則說，需從基礎設施、標準體系與商業模式三方面同步推進。

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